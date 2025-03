Tucker 48 chega ao Brasil para exibição em Campos do Jordão Sedã tinha conceito moderno para a época mas a ideia do empresário Preston Tucker não vingou Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 27/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 27/03/2025 - 02h00 ) twitter

Marcos Camargo Jr. 27.03.2025

Poucos carros trazem tantas lendas em torno de sua história como o Tucker 48, ou Torpedo. A ideia do empresário Preston Tucker se traduziu em um automóvel moderno e aerodinâmico mas cujo projeto fracassou e só 51 unidades foram produzidas. E o Brasil recebeu uma segunda unidade do raro Tucker que já pertenceu ao diretor George Lucas e agora faz parte do museu CARDE em Campos do Jordão. A primeira está no museu de Antiguidades Mecânicas, em Caçapava, São Paulo, mas o veículo não foi restaurado.

O carro foi apresentado com pompa no museu Carde e o R7-Autos Carros acompanhou a revelação do carro. Com bailarinos que dançavam ao som de uma orquestra típica do fim dos anos 1940 o veículo foi revelado diante do público.

O carro que pertenceu ao cineasta George Lucas, criador de “Star Wars” e “Indiana Jones”, foi o terceiro Tucker fabricado e exibe condições de um carro zero quilômetro. Pintado na cor Royal Maroon, o Tucker 48 foi adquirido no ano passado no Monterey Car Week, na Califórnia, em um leilão da Broad Arrow Auctions por US$ 1.380.000 (cerca de R$ 7,9 milhões à época)

O motor do carro era um Franklin O-335 de seis cilindros contrapostos feito em alumínio com 5,5 litros usado nos helicópteros Bell. Tinha 150cv e velocidade máxima de 193km/h. O câmbio é do tipo pré seletor manual da linha Cord mas inicialmente Preston Tucker havia projetado uma transmissão automática com sistema hidráulico.

O interior do carro feito com revestimento felpudo em bege claro mostra o conceito de amplo espaço com portas invertidas na traseira (suicidas) e diminuto painel com velocímetro e instrumentação.

O carro do museu Carde teve ao todo cinco proprietários. O primeiro foi uma empresa de transporte do Arkansas onde o veículo foi exibido. Depois foi adquirido por um colecionador tinha outros Tucker na garagem e passou para as mãos de outros dois colecionadores. George Lucas comprou o carro nos anos 1980 e fez uma extensa revisão e restauração no carro e com ele permaneceu por muitos anos até que o veículo foi leiloado em 2024.

O Tucker 48 foi fabricado apenas neste ano de 1948. A ideia do empresário Preston Tucker era de fazer um veículo aerodinâmico, seguro e moderno a um preço acessível. Após denúncias e investigações do governo americano assim que a produção começou, Tucker declarou falência em 1949. Tucker esteve no Brasil para tentar vender a ideia do Tucker sob o nome Carioca em 1951 mas a ideia não vingou e ele morreu de um câncer em 1953.

Outros dois carros raros foram exibidos no CARDE. Uma Ferrari 212 Inter Coupe de cor vermelha é única no mundo em sua configuração e venceu o Concurso de Elegância de Pebble Beach. O modelo da fabricante italiana, fabricado em 1953, tem motor V12 de 2.5 litros que gera cerca de 170 cv, números impressionantes para época e a carroceria era feita pela empresa Vignale que ao todo produziu seis exemplares da 212.

Já o Pegaso Z-102 Berlinetta Series II é um modelo espanho de baixa produção de série. O motor que equipa o Z-102 é um V8 de 2.8 litros, que entregava 195 cv alimentado por três carburadores e permitiu que ele fosse o carro mais rápido do mundo em sua época. A versão adquirida para exibição é uma das sete feitas pela fabricante espanhola no mundo.

Confira mais informações sobre como visitar os veículos no site do CARDE.

