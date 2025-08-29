Uno Mille completa 35: veja a trajetória do primeiro 1.0 do Brasil Lançado em 1990, o compacto marcou o início da era dos motores 1.0 no país e passou por diferentes evoluções até 2013 Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 29/08/2025 - 16h56 (Atualizado em 29/08/2025 - 16h56 ) twitter

Fiat Uno Mille Fiat/Divulgação

Os anos 1990 foram marcados por diversas tecnologias no setor automotivo, sendo uma delas o motor 1.0, que estreou no Fiat Uno Mille. Com o pequeno conjunto mecânico, que hoje está presente em diversos veículos no Brasil, o compacto chegava aos 100 km/h em 21 segundos, atingindo a velocidade máxima de 135 km/h. Veja a trajetória do Uno Mille, vendido até 2013.

Fiat Uno Mille Fiat/Divulgação

Já em 1991, a Fiat apresentou o Mille Brio, equipado com carburador de corpo duplo e motor de 54 cv. No ano seguinte, surgiu o Mille Electronic, com ignição digital e carburador de corpo duplo.

Fiat Uno Mille Fiat/Divulgação

A versão Mille ELX trouxe motor 1.0 e itens como ar-condicionado, vidros e travas elétricas. No ano do tetracampeonato mundial da seleção brasileira, em 1994, o Uno Turbo i.e se tornou o primeiro carro nacional com turbocompressor de fábrica, utilizando motor 1372 cc importado da Itália.

Fiat Uno Mille Fiat/Divulgação

Por sua vez, a injeção eletrônica chegou ao Mille em 1995. Dois anos depois, a linha se concentrou na versão SX, seguida da série limitada Young. Em 1998, o hatch passou a se chamar EX, substituído em 2000 pelo Mille Smart, que ganhou nova grade e volante de quatro raios. No mesmo ano, foi lançado o motor Fire de 55 cv.

Fiat Uno Mille Fiat/Divulgação

Em 2004, o Uno passou por uma reestilização completa na dianteira e traseira. Em 2005, chegou o Mille Flex, capaz de rodar com álcool, gasolina ou mistura dos dois. O kit Way foi lançado em 2006, enquanto em 2008 surgiu o Mille Economy, com ajustes para reduzir o consumo em até 10%.

Fiat Uno Mille Studio Cerri/Fiat/Divulgação

A despedida do modelo ocorreu em 2013 com a série especial Grazie Mille, limitada a 2 mil unidades, marcando o fim da produção da primeira geração do Uno Mille no Brasil.

Fiat Uno Mille Studio Cerri/Fiat/Divulgação

