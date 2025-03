Veja dicas para cuidar melhor do pneu estepe Além de calibrar é preciso ver “data de validade” e desgaste irregular do pneu sobressalente Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 13/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 13/03/2025 - 02h00 ) twitter

Freepik/Reprodução

O pneu estepe é obrigatório no Brasil mas também é possível usar um “kit de reparo” em caso de emergência. No entanto, há pneus específicos (run flat) que aceitam o reparo desse kit e a regra mesmo é o estepe deve estar sempre pronto para uso mesmo que o motorista não saiba ou não possa trocá-lo. Hoje o R7-Autos Carros traz dicas de cuidado com o pneu sobressalente.

Vale lembrar que o motorista flagrado dirigindo sem o pneu estepe comete uma infração grave, com a possibilidade de ter seu veículo retido até a regularização. A infração é grave, prevê multa de R$ 195,23 e retenção do veículo para regularização, além de 5 pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

Freepik/Reprodução

Hoje em dia as fabricantes de automóveis colocam um estepe mais fino do que o padrão do carro. A ideia é economizar espaço e peso e esse tipo de pneu é de uso temporário. Geralmente traz a quilometragem máxima que pode rodar e a velocidade não deve exceder os 80km/h.

‌



Mas como devo conservar o pneu estepe para que ele esteja pronto para uso:

1. Calibre os pneus e não esqueça do estepe

‌



Além de calibrar os pneus regulares a cada 15 dias é preciso verificar também o estepe. Não precisa ser sempre mas muitas vezes o esquecimento pode comprometer a segurança quando o estepe for requerido. O ideal é colocar até 5 libras a mais no estepe que poder perder ar guardado no veículo.

‌



Freepik/Reprodução

2. Verifique o prazo de validade do pneu

Muita gente que não usa o estepe pode esquecer que todo pneu tem prazo de validade. Os pneus tem duração média de cinco anos a partir da data de produção impressa na banda externa no chamado “DOT” que codifica a data. Os dois primeiros dígitos se referem a semana de fabricação do pneu, enquanto os dois últimos números são o ano. Verifique a data.

A borracha pode ressecar com o tempo e comprometer a segurança a bordo, prejudicar a aderência e levar à perda de controle.

Freepik/Reprodução

3. Estepe gasto? Não pode

O pneu gasto também não pode ser usado como estepe. Verifique o indicador TWI, que permite visualizar o desgaste do pneu. Muita gente usa um pneu velho ou bem gasto para estepe o que é errado.

Freepik/Reprodução

O pneu não precisa ser novo mas deve estar com desgaste regular na banda, calibrado e com DOT válido.

4. Aparência também é importante

O pneu também deve estar bem conservado para que sirva como estepe. Primeiro verificar a estrutura do pneu para saber se ele está em bom estado de conservação. Não pode ter desgaste, estrutura como metal aparente ou borracha ressecada ou com fungos no caso de veículos que rodam muito pouco. Verifique se há bolhas, rasgos ou qualquer anomalia no pneu.

Freepik/Reprodução

5. Capa no estepe para SUVs

Alguns tipos de SUvs usam pneu estepe pendurado na tampa traseira do porta malas. Não é usual mas nesse caso de solução é preciso ficar atento.

Freepik/Reprodução

A capa protege o pneu mas é preciso ficar atento a ferrugem que pode atacar a dobradiça, as rodas e prejudicar o estepe. Então além de calibrar o estepe pendurado também é preciso garantir que ele estará apto para uso em caso de necessidade.

