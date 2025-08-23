Veja fotos exclusivas da Amarok Barretos 70 anos: preço, motor e detalhes Versão especial terá apenas 200 unidades vendidas pela marca Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 23/08/2025 - 10h20 (Atualizado em 23/08/2025 - 10h25 ) twitter

A Volkswagen apresenta neste final de semana a Amarok Barretos 70 Anos, série limitada da picape média que celebra os 70 anos da Festa do Peão de Barretos. O modelo será vendido por R$ 389.990 em 200 unidades numeradas. O R7-Autos Carros participa do lançamento que ocorre neste sábado. A seguir, fotos exclusivas da picape.

Amarok Barretos 70 anos - série limitada Marcos Camargo Jr

Baseada na versão Extreme, a edição especial traz capota marítima, amortecedor na tampa da caçamba, adesivos laterais, emblemas exclusivos da festa, além da cor Cinza Moonstone.

Amarok Barretos 70 anos - série limitada Marcos Camargo Jr

No interior, recebe tapetes de borracha e plaqueta de identificação da unidade.

Amarok Barretos 70 anos - série limitada Marcos Camargo Jr

A picape mantém o motor 3.0 V6 turbodiesel de 258 cv, com overboost de até 272 cv e torque de 59,1 kgfm, acoplado ao câmbio automático de oito marchas e tração integral 4Motion.

‌



A configuração segue as normas de emissões Proconve L8 e inclui o Arla 32.

Amarok Barretos 70 anos - série limitada Marcos Camargo Jr

A picape será o veículo oficial da 70ª Festa do Peão de Barretos, entre 21 e 31 de agosto de 2025, no Parque do Peão. O evento deve reunir quase 1 milhão de visitantes e mais de 130 shows.

‌



Amarok Barretos 70 anos - série limitada Marcos Camargo Jr

A edição limitada também inclui cinco anos de garantia e reforça a parceria de mais de três décadas entre a Volkswagen e a associação Os Independentes, organizadora da festa.

