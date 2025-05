Veja o que não deve ser feito com a bateria do carro no frio Mecanismo não deve ser forçado em partidas longas: veja como cuidar melhor da bateria automotiva Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 24/05/2025 - 11h00 (Atualizado em 24/05/2025 - 11h00 ) twitter

Freepik/Reprodução

A bateria do carro é essencial especialmente em tempos de alta tecnologia embarcada. Multimídia, ar condicionado, pacote ADAS e outros itens eletrônicos precisam que a bateria esteja bem carregada e funcionando bem. Diferente dos carros antigos, onde ela era usada apenas para dar partida, hoje o carro depende de uma bateria e uma mera oscilação pode fazer o motorista ficar pelo caminho. Mas como funciona a bateria do carro e o que não deve ser feito com ela com a chegada do inverno?

Freepik/Reprodução

Em dias que o clima está mais frio, há cuidados necessários com alguns componentes do veículo e a bateria fica mais sensível às baixas temperaturas. Isso porque ar dar a primeira partida pela manhã o carro demanda maior energia e isso é normal. Carros com energia baixa simplesmente demoram mais para pegar ou simplesmente nem ligam.

Freepik/Reprodução

Alguns carros modernos ainda podem enviar um comando para travar o veículo em qualquer mínimo sinal de desgaste. Por isso veja como cuidar melhor da sua bateria automotiva nestes tempos de frio.

‌



Verifique o estado da bateria: No inverno e nas manhãs mais frias, o esforço necessário para dar partida no carro é maior. Por isso, checar o nível de carga com frequência é fundamental. Isso pode não estar disponível no painel por isso levar um carro para uma inspeção automotiva na parte elétrica é importante. A parte elétrica é composta pela bateria, motor de partida, alternador e módulo de controle que atuam junto. Carros híbridos podem trocar alternador e motor de partida por uma máquina elétrica que tem a mesma função.

‌



Freepik/Reprodução

Mantenha os polos limpos e livres de “zinabre”. Resíduos e oxidação nos terminais da bateria dificultam a condução de energia e podem prejudicar a partida e também a vida útil do equipamento. Faça a limpeza com escova apropriada e evite produtos corrosivos e pode ficar tranquilo que a bateria automotiva não vai dar choque. Protetores de polo de bateria podem ser utilizados.

Freepik/Reprodução

Não deixe o carro parado por muito tempo. A falta de uso prolongado pode descarregar a bateria. Em períodos frios, procure ligar o carro com mais frequência, mesmo que não vá sair. Ligue o veículo por pelos menos 10 minutos até atingir a temperatura normal do motor e o carregamento pleno da bateria.

‌



Desligue os equipamentos eletrônicos ao sair do veículo: Som, luzes internas e faróis devem ser desligados ao estacionar o veículo, para evitar consumo desnecessário da bateria.

