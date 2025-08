Vendas de carros 1.0 crescem após redução de IPI pelo governo federal Em julho as vendas de carros no país alcançaram 229.397 unidades Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 04/08/2025 - 09h50 (Atualizado em 04/08/2025 - 09h50 ) twitter

Vendas de carros 1.0 crescem após redução de IPI pelo governo federal Angência Gov.BR/Reprodução

Dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) mostram que as vendas de carros 1.0 que receberam isenção de IPI dentro do programa “Carro Sustentável” do governo federal cresceram 13%. Em julho as vendas de carros no país alcançaram 229.397 unidades e segundo a Fenabrave o crescimento em relação a julho de 2024 chegou a 11,35%.

Marcos Camargo Jr. 17.03.2025

Os dados foram apresentados pela entidade ao vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin.

Dentro da medida, a alíquota de IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) foi zerada para veículos compactos de alta eficiência energética e fabricados no Brasil. Há um ranking que estabelece índices de eficiência, reciclabilidade e uso de materiais produzidos no Brasil. Com o IPI zerado, há descontos que podem chegar a R$ 15 mil em alguns casos.

