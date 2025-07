Carro sustentável: veja os descontos já anunciados do programa Volkswagen, Fiat e Renault já anunciaram alguns modelos com redução de preço Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 12/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 12/07/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Marcos Camargo Jr. 17.03.2025

Anunciado nesta semana, o programa Carro Sustentável anunciado pelo governo Federal zera o IPI para carros classificados como “eficientes” e produzidos no Brasil. Marcas como Volkswagen, Fiat e Renault foram as primeiras a anunciar descontos além da redução de IPI com algumas condições de bonificações.

Fiat/Divulgação

O R7-Autos Carros selecionou os primeiros descontos que estão valendo:

Fiat Mobi e Argo

‌



Dentro do programa Carro Sustentável a Fiat anunciou o Mobi 1.0 Like MT de 80.990 por R$ 67.990. Com o conhecido motor 1.0 Firefly de 71/75cv e 10kgfm de torque o compacto de entrada tem ar-condicionado, computador de bordo, rodas de aço estampado com calotas aro 14″, volante com ajuste de altura, travas elétricas e vidros elétricos.

Fiat/Divulgação

A versão Trekking do Mobi sai de R$ 82.990 por R$ 73.290 e incorpora o visual aventureiro já conhecido e os mesmos itens de série.

‌



No caso do Argo a Fiat divulgou a versão 1.0 Drive MT de R$ 94.990 com preço reduzido para R$ 86.990. O Argo já vem mais equipado e traz central multimídia de 7″ com Android Auto e Apple Car Play, banco traseiro rebatível, vidros dianteiros e travas elétricas, rodas de aço com calotas de 15″, faróis com assinatura em LED, ar condicionado manual e banco do motorista com ajuste de altura.

Renault Kwid Outsider 2026 Renault/Divulgação

Renault

‌



Um dia antes do desconto a Renault havia subido os preços do Kwid. Com o IPI zerado o subcompacto teve desconto generoso de até R$ 14 mil. A versão Zen de R$ 80.690 sai por R$ 67.290 considerando o bônus da fábrica. A Intense de R$ 83.990 sai por R$ 71.290 e na Iconic de R$ 87.490 o novo preço é de R$ 75.690.

News Motor

Volkswagen

A Volkswagen foi a primeira a aderir ao programa e anunciou preços reduzidos principalmente para o Polo. A versão Track que é vendida hoje por R$ 95.790 cai para R$ 87.845, um desconto de R$ 8 mil. Já o Polo TSI MT que volta a ser produzido teve o preço anunciar de R$ 107.840 (cor sólida).

Marcos Camargo Jr. 17.03.2025

Novos preços

Saveiro Robust CS (Cabine Simples): de R$ 109.490 por R$ 88.687

Polo Highline: de R$ 131.650 por R$ 120.240

Virtus Highline: de R$ 155.490 por R$ 144.080

Novo T-Cross 200 TSI: de R$ 154.990 por R$ 144.854

Novo Nivus Highline: de R$ 163.290 por R$ 146.490

POLO TRACK 2025: o carro + barato da Volkswagen custa CARO! VEJA O VÍDEO!

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.