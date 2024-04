Vendas de carros elétricos crescem metade do que os carros a combustão nos EUA: veja porque

Alto contraste

Dados recentes de vendas de carros novos nos Estados Unidos vem comprovando um certo temor das fabricantes de veículos: o crescimento das vendas dos elétricos caiu muito nos últimos dois anos.

A associação de fabricantes mostra que nos primeiros três meses de 2024 as vendas nos EUA cresceram 5% com 3,8 milhões de unidades mas olhando o universo de carros elétricos o crescimento foi de 2,6% no mesmo período. Por que isso acontece?

Segundo pesquisas da JD Power, os consumidores reclamam dos preços mais altos e também da falta de infraestrutura para carregar os carros. Já publicamos estes estudos por aqui mas agora os números vem comprovando este receio. Hoje as vendas de elétricos nos EUA representam 7% o que é pouco para um país que ainda quer banir carros 100% a combustão dentro de seis anos.

O temor das fábricas é que o carro elétrico fique restrito aos chamados “early adopters” que compram carros elétricos por serem entusiastas da eletrificação ou conscientes do papel em relação às emissões e o meio ambiente.

Atualmente o preço médio de um carro nos Estados Unidos é de US$ 44 mil, cerca de R$ 220 mil em valores convertidos, mas com tendência de redução de preços. A normalização das cadeias de produção vem elevando o volume das fábricas e como consequência o preço diminui conforme indicam pesquisas da JD Power. Atualmente as marcas estão oferecendo descontos com o valor médio de US$ 2,8 mil sobre o preço de tabela dos carros nos EUA.