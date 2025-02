Vendas de carros na China: 22 milhões de unidades e BYD na frente Tesla, BYD, Nissan e Volkswagen tem carros entre os mais vendidos no maior mercado do mundo Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 20/01/2025 - 15h00 (Atualizado em 20/01/2025 - 15h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O mercado de carros novos na China cresceu 3,1% em 2024 com nada menos do que 22,6 milhões de unidades vendidas. Longe do crescimento superior aos 10% que perdurou até a pandemia agora a China motorizada vive uma transição para o mundo dos carros híbridos e elétricos.

Sylphy é o sedã médio não eletrificado mais vendido na China

Entre os carros de passeio foram 17,9 milhões de unidades vendidas e as marcas chinesas vêm ganhando muito espaço: 23,1% de crescimento. Desse total algumas marcas cresceram mais com destaque para a BYD que emplacou 480.025 unidades do Qin Plus e 453.593 unidades do Seagull, o nosso “Dolphin Mini”.

Picasa

O Nissan Sylphy (Sentra) foi bem mas ocupa a terceira posição com 342.395 unidades e o sedã Volkswagen Lavoda teve 322.933 unidades. O pequeno elétrico Wuling Hongguang registrou nada menos do que 261.141 unidades e o Passat vem na sequência com 246.007.

Lavida é o carro líder em vendas da Volkswagen (VW Divulgação)

Os SUVs também cresceram muito na China nos últimos anos. A Tesla se deu bem com 480.309 unidades vendidas seguido pelo BYD Song Plus com 418.474 unidades e o elétrico Yuan Plus teve 275.223 unidades e o Song Pro veio na sequência com 241.598 unidades.

Tesla Model Y 2025 "Juniper" reestilizado é lançado na Ásia (Tesla Divulgação)

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.