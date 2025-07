Volkswagen amplia exportações com Tera e retoma envios para a África SUV também será enviado para Bolívia, Equador, Panamá, Peru, República Dominicana e St. Maarten Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 24/07/2025 - 17h00 (Atualizado em 24/07/2025 - 17h00 ) twitter

A Volkswagen do Brasil iniciou as exportações do utilitário Tera para 13 países da América Latina e Caribe logo após o lançamento nacional. Entre os primeiros mercados a receber o modelo estão Argentina, Aruba, Chile, Colômbia, Costa Rica, Curaçao, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Paraguai e Uruguai. Ainda em 2025, o Tera também será enviado para Bolívia, Equador, Panamá, Peru, República Dominicana e St. Maarten.

Segundo Hendrik Muth, vice-presidente de Vendas da Volkswagen para a América do Sul, o início das exportações do modelo representa um marco para a marca no país. “A Volkswagen do Brasil é a maior exportadora do setor automotivo brasileiro, com mais de 4,3 milhões de unidades exportadas em sua história”, destacou o executivo.

Já Anderson Ramos, diretor de Logística da empresa para a América do Sul, ressaltou que a operação para o envio do Tera envolveu diferentes áreas da companhia. “Foi uma operação integrada entre Logística, Produção e Vendas, e simboliza mais um avanço na estratégia de crescimento internacional da Volkswagen.”

Retomada das exportações para a África

Além dos embarques para a América Latina, a Volkswagen também retomou neste ano as exportações para o continente africano. Em maio, um lote com 200 unidades do T-Cross foi enviado para Camarões, Costa do Marfim, Gana, Madagascar, Ruanda e Senegal. A empresa prevê novos envios para agosto e novembro. Entre 1980 e 2023, a marca exportou cerca de 62 mil veículos para a região.

De acordo com a fabricante, o mercado africano apresenta características semelhantes ao da América Latina, com potencial de crescimento e perfil de consumo compatível com os produtos da marca.

Exportações em alta no primeiro semestre

No primeiro semestre de 2025, a Volkswagen do Brasil embarcou 55.331 veículos, um crescimento de 54,21% em relação ao mesmo período de 2024, quando exportou 35.879 unidades.

Os principais destinos foram:

• Argentina: 28.501 unidades

• México: 13.435

• Colômbia: 5.100

• Chile: 3.057

Os modelos mais exportados no período foram:

• Polo: 22.893 unidades

• Saveiro: 11.906

• T-Cross: 9.860

• Nivus: 8.732

Atualmente, a Volkswagen opera em quatro portos brasileiros: Santos (SP) e Paranaguá (PR) para exportações, e Suape (PE) e Vitória (ES) para importações.

Com 185.391 unidades emplacadas entre janeiro e junho de 2025, a Volkswagen cresceu 10,6% em relação ao primeiro semestre de 2024, quando somou 167.654 unidades. No mesmo período, o mercado brasileiro de veículos leves avançou 5%, totalizando 1.132.700 licenciamentos, segundo dados da Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores).

