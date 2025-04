Volkswagen Polo 2026 fica só com três versões: veja os preços Compacto abre espaço para a chegada do Tera que deve ser lançado em maio Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 14/04/2025 - 15h20 (Atualizado em 14/04/2025 - 15h20 ) twitter

Com a expectativa de chegada do Tera para junho, a Volkswagen começa a modificar a linha do Polo 2026. Antes com sete versões, agora são apenas três: Track, Sense e Highline.

Os preços variam entre R$ 95 e R$ 130 mil para o Volkswagen Polo Highline. E na prática, a Volkswagen enxuga versões do Polo preparando a chegada do Tera. Saem de linha a versão MPI, pois o Tera também terá versão com esse motor, Comfortline e a GTS que já tinha saído de linha.

Marcos Camargo Jr. 17.03.2025

Na linha 2026, o Polo Track 2026 será o único com motor 1.0 MPI três cilindros de 77/84cv e 10,3kgfm de torque combinado com câmbio manual de cinco marchas por R$ 95,7 mil. Essa versão tem quatro airbags, volante multifuncional, direção elétrica e ar condicionado manual.

‌



Marcos Camargo Jr. 17.03.2025

A versão seguinte é a Sense que troca o motor 1.0 MPI pelo 1.0 TSI de 116cv combinado com um câmbio automático de seis marchas. A versão Sense traz multimídia, painel digital e farois em LED, rodas de ferro com calotas, chave presencial, volante revestido de couro, aletas atrás do volante e manopla de câmbio revestida de couro. Essa versão custa R$ 107,8 mil.

A versão Highline tem ar condicionado Climatronic, Espelhos retrovisores externos eletricamente ajustáveis com tilt down, assistente de farol alto entre outros itens. O preço sobe para R$ 131,6 mil.

‌



Polo 2026 na configuração Highline sair por R$ 131 mil Marcos Camargo Jr

Assim fica evidente que a Volkswagen vai trocando versões mais equipadas do Polo pelo Tera que deve ser posicionado entre R$ 110 e R$ 130 mil ficando abaixo do Nivus e T-Cross.

Preços e versões Polo 2026

‌



Versão Preço (R$) Track 95.790 Sense 107.890 Highline 131.650

