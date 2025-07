Volkswagen Polo 2026: veja os preços e conteúdos das quatro versões Compacto perdeu versões para abrir espaço para o Tera e está mais barato Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 28/07/2025 - 13h00 (Atualizado em 28/07/2025 - 13h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Volkswagen reorganizou a linha do Polo 2026 no Brasil, que passa a ser oferecida em quatro versões: Track, Robust (para um segmento específico), Sense e Highline topo de linha. A marca também anunciou redução de preços em função da nova alíquota do IPI Verde, o que beneficia o Polo Track cujas vendas cresceram 101% nas últimas semanas de julho.

TNH1

A principal novidade é o novo valor do Polo Track, que passou de R$ 95.790 para R$ 87.845, tornando-se uma das opções mais acessíveis do segmento. A versão Robust, voltada ao público frotista e ao uso em áreas rurais, segue disponível com o mesmo valor e motor 1.0 aspirado, mas com suspensão elevada e acabamento simplificado.

Nas versões mais completas, o Polo Sense e o Polo Highline seguem equipados com motor 1.0 TSI de até 116 cv e câmbio automático de seis marchas. O Sense focado no público PCD traz bom nível de equipamentos de série, como faróis de LED, painel digital e central multimídia VW Play de 10,1”. Já o Highline oferece painel digital de 10,25”, ar-condicionado digital, câmera de ré, sensores de estacionamento e opção de pacotes com assistentes de condução.

Polo 2023 na configuração Highline sair por R$ 109.990

Na prática a Volkswagen oferece as versões básicas com motor aspirado, uma automática com pacote mínimo focado no mercado PCD e Highline topo de linha para quem faz questão de um Polo e não quer mudar de segmento com o Tera.

‌



Volkswagen enfrenta greve: Funcionários protestam contra cortes salariais e fechamento de fábricas

A versão Highline também teve redução de preço pontual em campanhas promocionais, com valores partindo de R$ 120.240, abaixo dos R$ 131.650 anunciados no lançamento.

‌



Com a simplificação da gama e foco nas motorizações 1.0 aspirado e 1.0 TSI, a Volkswagen abre espaço para o crescimento do do SUV Tera.

‌



Confira os preços e versões do Polo 2026:

Marcos Camargo Jr. 17.03.2025

Polo Track 1.0 MPI MT

• Motor 1.0 MPI aspirado, 84 cv (etanol) / 77 cv (gasolina), câmbio manual de 5 marchas

• Visual simplificado (faróis halógenos, retrovisores e maçanetas em preto fosco, rodas de aço com calotas) e baseado no Polo antes da reestilização

• Itens de série: 4 airbags, ESC, ar-condicionado, direção elétrica, rádio com Bluetooth, assistente de partida em rampa, vidros dianteiros elétricos e volante com ajustes

Marcos Camargo Jr. 17.03.2025

• Opcional: central VW Play por R$ 1.710

• Preço atual com isenção de IPI Verde: R$ 87.845 (anteriormente R$ 95.790)

VW lança Polo Robust: versão feita para estradas ruins tem cabine que não suja

Polo Robust 1.0 MPI MT (venda focada no uso comercial e vendas diretas)

• Mesma motorização do Track, mas com suspensão elevada (6,5 mm dianteira, 10,5 mm traseira) e lista de itens reduzida (sem volante multifuncional ou rádio) oferecendo ainda acessórios específicos como capa nos bancos, tapetes e cobertura de porta malas

• Preço com IPI Verde: R$ 87.845, mesma faixa do Track

Polo Sense retorna à linha Volkswagen com desconto para PCD

Polo Sense 1.0 TSI (170) AT6

• Motor turbo 1.0 TSI, 116 cv (etanol) / 109 cv (gasolina), torque de 16,8 kgfm, câmbio automático AISIN de seis marchas

• Equipado com multimídia VW Play de 10,1″, painel digital de 8″, faróis de LED, controle de cruzeiro, câmera pós-colisão, espelhos com tilt-down e outros itens tecnológicos de série

• Preço: R$ 107.990

Polo Highline pode ser comprado por R$ 109.990

Polo Highline 1.0 TSI (170) AT6

• Mesmo conjunto mecânico do Sense com motor 170TSI.

• É a versão mais completa com painel digital de 10,25″, ar-condicionado digital Climatronic, bancos com revestimento premium (couro e tecido), carregamento por indução, câmera de ré, iluminação ambiente, rodas de liga de 16″ e seis alto-falantes

• Pacotes opcionais como ADAS (alerta de ponto cego, assistente de faixa, câmera multifunções) disponíveis

• Preço promocional com desconto (feirão): caiu de R$ 131.650 para cerca de R$ 120.240

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.