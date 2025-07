Polo Track: vendas crescem 101% após programa Carro Sustentável Compacto também impulsiona visitas às concessionárias segundo a marca Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 25/07/2025 - 16h15 (Atualizado em 25/07/2025 - 16h15 ) twitter

O Volkswagen Polo Track segue como o carro de passeio mais vendido do Brasil e teve suas vendas impulsionadas em julho após a inclusão no programa Carro Sustentável, do Governo Federal. O modelo registrou crescimento de 101% nas vendas na segunda e terceira semanas do mês em comparação ao mesmo período de junho. O fluxo de clientes nas concessionárias também subiu 59%.

Com participação no programa, o Polo Track está com preço promocional reduzido de R$ 95.790 para R$ 84.445. Além dele, outros modelos da Volkswagen também participam da iniciativa, como o Polo Robust e o Polo TSI com câmbio manual.

No acumulado de julho, a Volkswagen assumiu a liderança nas vendas de varejo (para pessoa física) no país. Três modelos da marca figuram no Top 5 desse ranking: Nivus (2º lugar), Polo (3º) e T‑Cross (5º), considerando todos os segmentos.

Com o Feirão de Fábrica em andamento, outros modelos da marca também estão com preços promocionais e taxa zero de financiamento. Confira alguns exemplos:

• Saveiro Robust CS: de R$ 109.490 por R$ 88.687 (exclusivo para pessoa jurídica)

• Polo Highline: de R$ 131.650 por R$ 120.240

• Virtus Highline: de R$ 155.490 por R$ 144.080

• Novo T‑Cross 200 TSI: de R$ 154.990 por R$ 144.854

• Novo Nivus Highline: de R$ 163.290 por R$ 146.490

