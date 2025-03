Volkswagen Polo 2025: preços e versões após aumento de preço Hatch fica mais caro em todas as versões, até mesmo na Track de entrada Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 15/03/2025 - 11h00 (Atualizado em 15/03/2025 - 11h00 ) twitter

Volkswagen/Divulgação

A Volkswagen aumentou novamente os preços da linha Polo. Ao apurarmos os preços para uma matéria sobre a versão Track, notamos que os preços estavam modificados no configurador do site da Volkswagen. O Polo Track e o Robust, versões de entrada do hatch, agora partem de R$ 95.790, um aumento de R$ 2.800 em relação aos valores anteriores. A versão MPI continua com preço de R$ 96.490, com a 170 TSI também mantendo o valor atual de R$ 111.490. Veja todos os aumentos já disponíveis no site.

Suspensão elevada e essencialmente o visual do Polo Track Volkswagen Divulgação

A versão sense, a mais barata com câmbio automático, subiu R$ 3.400 e parte de R$ 107.890. A versão que sofreu o maior aumento foi a Highline, que passa a custar R$ 131.650, ou seja, aumento de R$ 4.160 em relação ao preço anterior.

Polo Rock in Rio com detalhes de acabamento exclusivo em alusão ao festival

As versões Confortline e GTS não sofreram aumentos, permanecendo R$ 120.490 e R$ 158.590, respectivamente. Até a data atual, o VW Polo já vendeu mais de 15 mil unidades desde o começo do ano, sendo o veículo mais vendido da fabricante e o segundo do país. O hatch é concorrente de modelos como Chevrolet Onix, Hyundai HB20, Fiat Argo, Peugeot 208 e Citroën C3.

POLO TRACK 2025: o carro + barato da Volkswagen custa CARO! VEJA O VÍDEO!

