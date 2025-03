Confira os 6 carros automáticos mais baratos em 2025 Carros automáticos são mais caros que suas versões manuais isso quando elas existem Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 09/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 09/03/2025 - 02h00 ) twitter

Fotos: Citroën/Divulgação Fotos: Citroën/Divulgação

Muitos consumidores querem se livrar do pedal da embreagem e adquiriram um veículo automático para o seu dia a dia. No entanto, os carros automáticos são mais caros que suas versões manuais isso quando elas existem. Separamos os 6 carros mais baratos do país em 2025.

Citroën C3 You! Turbo

‌



O Citroën C3 YOU tem motor 1.0 turbo com 125/130cv e 20kgfm de torque e o câmbio automático CVT simula sete marchas. É um carro compacto mas espaçoso e tem bom porta malas. Conta com ar-condicionado, direção elétrica, vidros elétricos nas quatro portas e multimídia de 10,25″ com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Preço: R$ 98.990

‌



Marcos Camargo Jr. 25.10.2024 Marcos Camargo Jr. 25.10.2024

Citroën Basalt Feel Turbo 200

‌



O SUV cupê da Citroën também é uma boa opção. Tem o mesmo motor T200 turbo de 125/130cv do C3 hatch com câmbio automático mas tem porta malas de 490 litros. Tem itens como ar-condicionado, direção elétrica, retrovisores elétricos e multimídia de 10,25″ por R$ 99,9 mil

Polo Sense 2024 Volkswagen Divulgação

Volkswagen Polo Sense 170TSI

O comparto da Volkswagen em sua versão mais barata e automática é o Polo Sense. O motor 170 TSI tem 116cv e combina câmbio automático com seis velocidades. O porta malas tem 300 litros e nessa versão traz painel digital de 8 polegadas, piloto automático, faróis em LED e seis airbags por R$ 104,5 mil

Fiat/Divulgação

Fiat Argo Drive 1.3 AT

O Fiat Argo não tem motor turbo mas combina o 1.3 de 107cv com câmbio CVT que é bem econômico. O porta-malas tem 300 litros e traz direção elétrica, central multimídia de 7 polegadas, controle de estabilidade e assistente de partida em rampa como itens de série.

Marcos Camargo Jr. 08.09.2024 Marcos Camargo Jr. 08.09.2024

Peugeot 208 Allure turbo 200

O compacto da Peugeot é mais um equipado com motor T200 turbo da Stellantis presente nos Citroën. Com 130cv e câmbio automático tem como ponto alto a dirigibilidade. Mas o porta malas com 265 litros pode ser pequeno demais para uma família. Na versão Allure traz central multimídia de 10,3″, painel digital 2D, ar-condicionado automático e quatro airbags por R$ 112,9 mil

Toyota/Divulgação

Toyota Yaris hatch

O Toyota mais barato da linha tem motor 1.5 aspirado de 110cv e câmbio automático. Nesta versão XL tem multimídia Toyota Play de 7″ com conexão Android Auto e Apple CarPlay por cabo e rodas de 15″ de aço estampado com calota por R$ 111.090.

