Volkswagen Polo chega a 1 milhão de unidades produzidas no Brasil Modelo é vendido com preço a partir de R$ 95,7 mil Autos Carros|Marcos Camargo Jr 29/03/2025 - 11h00 (Atualizado em 29/03/2025 - 11h00 )

Volkswagen/Divulgação

O Volkswagen Polo chegou a marca de 1 milhão de unidades do Polo produzidas no Brasil. O modelo, que teve mais de 13 mil unidades vendidas neste ano, segundo a Fenabrave, é vendido a partir de R$ 95.790. Vale lembrar que o Polo Track será fabricado será fabricado em Anchieta, em São Bernardo do Campo, na grande São Paulo, a partir da próxima semana, abrindo espaço o novo SUV compacto Tera, que será produzido em Taubaté, no interior do estado paulista, a partir do dia 2 de abril, onde era fabricado o hatch.

Volkswagen/Divulgação

De acordo com a Volkswagen, em 2025, o Polo continua a ser o modelo de passeio mais vendido no Brasil, com 20.061 unidades emplacadas até 25 de março. Em 2024, o Polo foi o veículo mais vendido na América do Sul, com 161.503 unidades registradas, sendo 140.155 delas no país, um crescimento de 26% em relação a 2023.

Volkswagen/Divulgação

Além disso, o Volkswagen Polo é o veículo mais exportado pela marca, representando 44% das exportações da marca em 2025. Até fevereiro de 2025, foram exportadas 8.595 unidades, com um crescimento de 117% nas exportações em comparação com o mesmo período de 2024.

Volkswagen/Divulgação

Ciro Possobom, presidente e CEO da Volkswagen do Brasil, comentou sobre o marco: “O Polo é um modelo fundamental na estratégia de negócios da Volkswagen no Brasil. Ele é o carro de passeio mais vendido do país e líder entre os hatches, além de ser o modelo mais exportado pela Volkswagen do Brasil.”

