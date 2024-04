Volkswagen revela Kombi elétrica com 340cv e tração integral: conheça

Alto contraste

A Volkswagen acaba de revelar na Europa a versão mais potente da história para a sua Kombi elétrica. Trata-se do VW ID.Buzz GTX que tem visual invocado, motor mais forte com 340cv e até tração integral de série. O visual é bem invocado na cor Cherry Red com pára-choques que ganham estilo próprio e novas rodas aro 19 que também podem ser aro 21 porém vendidas como opcional.

Diferente do ID.Buzz com um motor elétrico traseiro, a versão GTX tem dois propulsores que somam 340cv e duas opções de baterias sendo uma com 79kwh com entre eixos normal e 86kwh com entre eixos ampliado. A bateria pode ser carregada de 10 a 80% em 30 minutos nos sistemas de alta potência com 200kw.

Por dentro a única mudança está na multimídia de 12,9 polegadas, novos botões iluminados e opção de teto solar panorâmico. A estreia ocorrerá na Europa ainda neste semestre e a Volkswagen já anunciou que o ID.Buzz GTX será vendido também nos Estados Unidos.

Embora seja conhecido como uma reencarnação da Kombi, o ID.Buzz é na verdade uma minivan que usa a plataforma MEB dos veículos do grupo Volkswagen sem qualquer relação com os antigos modelos. A referência é apenas ao visual das antigas Kombis que surgiram no início dos anos 1950 na Alemanha até o final dos anos 1970. Por aqui a Kombi foi produzida de 1957 a 2013.