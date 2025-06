Volkswagen vende mais de 12 mil unidades em apenas 50 minutos SUV teve mais unidades vendidas do que Kardian e Pulse no mês passado Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 06/06/2025 - 12h49 (Atualizado em 06/06/2025 - 12h49 ) twitter

Volkswagen/Divulgação

O Volkswagen Tera teve mais de 12 mil unidades vendidas em apenas 50 minutos, o que é superior aos números de vendas de Pulse e Kardian no mês passado. Além disso, o modelo foi mais vendido do que a Strada no mês passado, que teve um pouco mais de 11 mil. O utilitário ficou atrás somente do do Polo com mais de 12,9 mil unidades emplacadas.

Volkswagen/Divulgação

O Volkswagen Tera, que foi lançado recentemente, superou o Pulse, que apenas em maio teve mais de 3,3 mil unidades licenciadas. O Kardian também ficou atrás, uma vez que teve mais de 1,4 mil unidades negociadas. No ano, o modelo da Fiat teve mais de 16 mil unidades contabilizadas, enquanto o SUV da Renault teve mais de 9,4 mil unidades comercializadas. Por fim, o modelo também ficou na frente do T-Cross, que teve mais de 9,4 mil unidades emplacadas no quinto mês do ano.

Volkswagen/Divulgação

Vale dizer que a Volkswagen vendeu apenas 999 unidades com preço de R$ 99.990 na versão de entrada MPI, que sofreu aumento de R$ 4 mil, sendo negociada por R$ 103.990. Já a versão TSI sai por R$ 116.9990, a Comfort custa R$ 126.990, a High por R$ 139.990 e Outfit The Town Edition por R$ 142.290.

Marcos Camargo Jr. 01.06.2025

O Volkswagen Tera vem equipado com motor MPI de 84 cv e TSI 170 de até 116 cv. A transmissão pode ser automática de seis posições ou manual de cinco velocidades.

Marcos Camargo Jr. 01.06.2025

O Tera é o quinto lançamento dentro do plano da Volkswagen de introduzir 17 novos veículos na América do Sul até 2028, como parte do investimento de R$ 20 bilhões previsto para a região.

