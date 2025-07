Volta ao passado: Tesla abre lanchonete inspirada nos anos 1950 Modelo pode ser replicado para outras cidades e está equipado com super carregadores Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 22/07/2025 - 13h00 (Atualizado em 22/07/2025 - 13h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Volta ao passado: Tesla abre lanchonete inspirada nos anos 1950 Reprodução/YouTube/WCDroneProductions

Na fase de ouro da motorização nos Estados Unidos, as lanchonetes “Dine in” ficaram famosas com construções circulares e carros estacionados ao redor. O tempo passou e ainda existem alguns estabelecimentos funcionando até hoje, mas a Tesla quer recuperar esse perfil. A marca do bilionário Elon Musk inaugurou uma lanchonete em Los Angeles inspirada nesse estilo.

Volta ao passado: Tesla abre lanchonete inspirada nos anos 1950 Reprodução/Redes sociais

A ideia é permitir que os clientes - com seus Teslas, é claro - estacionem ao redor do espaço para recarregar seus veículos em pontos de carga rápida.

RESUMO DA NOTÍCIA A Tesla inaugurou uma lanchonete em Los Angeles inspirada nas lanchonetes dos anos 1950.

O espaço permite que clientes estacionem seus carros elétricos ao redor para recarregá-los rapidamente.

O cardápio oferece clássicos americanos como cheeseburgers, fritas e milkshakes.

O plano é expandir o conceito para outras cidades após seu anúncio em 2018. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Volta ao passado: Tesla abre lanchonete inspirada nos anos 1950 Reprodução/Redes sociais

O cardápio inclui clássicos americanos como cheeseburger, fritas, milkshake, entre outros. O tempo para fazer a recarga é de 30 minutos, o que pode recuperar até metade das baterias de um Model 3, por exemplo.

A ideia, porém, demorou muito a sair do papel. Foi anunciada em 2018 pelo empresário e agora o plano é replicar para outras cidades. O restaurante é aberto ao público, fica na região de Santa Monica, em Los Angeles mas permite que apenas carros da Tesla fiquem no estacionamento.

TESLA SE MEXEU! Novo Model Y 2025 para enfrentar os chineses. Dá tempo de recuperar? VEJA VÍDEO!

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.