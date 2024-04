Volvo dá adeus aos motores diesel e abre espaço para elétricos

Alto contraste

XC90 combinava motor diesel 2.0 quatro cilindros turbo com sistema híbrido leve XC90 combinava motor diesel 2.0 quatro cilindros turbo com sistema híbrido leve (Volvo/Divulgação)

A Volvo acaba de anunciar que o carro da foto é o último com motor diesel produzido pela marca. O último exemplar é um XC90 que ainda era feito na unidade de Torslanda na Suécia, região de Gotemburgo, e será enviado direto para um museu.

VOLVO XC90 2022: 407cv e faz 16km/litro na CIDADE! + resumo das mudanças na nova linha. Veja o vídeo!

O XC90 em questão combinava motor diesel 2.0 quatro cilindros turbo com sistema híbrido leve que soma 235cv. Este motor já foi amplamente usando na Europa chegando a representar 90% das vendas ainda na década passada.

XC90 que ainda era feito em Torslanda na Suécia XC90 que ainda era feito em Torslanda na Suécia (Volvo/Divulgação)

Atualmente 40% dos carros premium europeus ainda usam motor diesel ainda que tenham assistência híbrida. Hoje menos de 13% dos carros europeus ainda oferecem versões a diesel.

Volvo 700 Séries 1991: primeiro diesel Volvo 700 Séries 1991: primeiro diesel (Volvo/Divulgação)

Apesar disso efetivamente o Volvo EX90 ainda não teve a produção em série iniciada. O SUV elétrico tem dois motores com 402cv e custa US$ 77,9 mil nos Estados Unidos além de uma versão de 496cv a US$ 82,9 mil. Além disso a Volvo segue enfrentando problemas para acelerar a produção do EX30 compacto na China que já deveria ter chegado efetivamente ao mercado europeu.

QUANTO CUSTA CARREGAR UM CARRO ELÉTRICO EM CASA E FORA DE CASA EM 2024? Teste com o Volvo C40. Veja o vídeo!

Foram 33 anos de produção de carros diesel na marca sueca e que agora ficará para as páginas do passado. A Volvo havia confirmado o fim destes modelos diesel em setembro de 2024 em um evento sobre mudanças climáticas em Nova York.