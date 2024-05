VW T-Cross 2025: preços, versões e fotos do renovado SUV compacto Líder em vendas manteve os motores 1.0 TSi e 1.4 TSi e ficou mais equipado com os mesmos preços

Alto contraste

A+

A-

VW T-Cross 2025: preços, versões e fotos do renovado SUV compacto

O Volkswagen T-Cross 2025 ganhou mudanças visuais seguindo o modelo europeu, ficou mais equipado e não teve aumento de preços com a renovação. Contudo, a marca não fez alterações nos motores 1.0 TSI e 1.4 TSI e criou pacotes opcionais para o SUV em cada versão.

VW T-Cross 2025: preços, versões e fotos do renovado SUV compacto

Além disso, o SUV compacto, que já teve mais de 320 mil unidades vendidas desde o lançamento em 2019, segue com as versões 200 TSI, Comfortline e Highline (única com motor 1.4 TSI) com preço a partir de R$ 142.990. Veja os itens de série, opcionais e preços de cada versão.

1.0 e 1.4 seguem sem mudanças

O novo Volkswagen T-Cross não teve mudanças na motorização. Por isso, segue com o motor 1.0 TSi de até 128 cv e 20 kgfm de torque nas versões de entrada e intermediária. É o mesmo motor três cilindros turbo flex com injeção direta já conhecido pelo público. Já na configuração topo de linha tem propulsor 1.4 TSi de até 150 cv com 25,5 kgfm de torque. Todos os motores estão associados a uma transmissão automática de seis marchas.

VW T-Cross 2025: preços, versões e fotos do renovado SUV compacto

Volkswagen T-Cross 200 TSI - R$ 142.990

A versão de entrada do SUV compacto vem equipada com novos faróis com assinatura em LED, novas lanternas traseiras unidas com feixe de luz em LED, novo painel com aplique soft touch, novo tecido dos bancos, multimídia VW Play 10,1 polegadas do tipo flutuante e com conexão com Android Auto e Apple CarPlay, quatro tomadas do tipo USB-C, painel de instrumentos digital de 8 polegadas, controle de cruzeiro adaptativo com detector de pedestre, detector de fadiga, alerta de cinto dianteiro e traseiro, frenagem de manobra, frenagem automática pós-colisão, rodas de liga leve de 16 polegadas, além de três revisões grátis.

Publicidade

VW T-Cross 2025: preços, versões e fotos do renovado SUV compacto

Opcionais: Pacote interactive IV sai por R$ 2.000 e traz câmera de ré, sensor de estacionamento dianteiro, rebatimento elétrico dos espelhos e rodas de 17 polegadas.

VW T-Cross 2025: preços, versões e fotos do renovado SUV compacto

Volkswagen T-Cross Comfortline - R$ 160.990

Além de trazer todos os equipamentos da versão de entrada, a opção intermediária do crossover compacto conta com rodas de 17 polegadas, bancos em couro sintético, painel de instrumentos digital de 10,25 polegadas, chave do tipo Kessy, carregamento do smartphone por indução, iluminação interna Ambient Light, seletor de modo de condução, câmera de ré, sensor de estacionamento dianteiro, ar-condicionado Climatronic Touch e retrovisores rebatíveis com função tilt-down.

Publicidade

VW T-Cross 2025: preços, versões e fotos do renovado SUV compacto

Opcionais: Pacote Sky View II custa R$ 7.360 e conta com teto solar, espelho interno eletrocrômico e sensor de chuva. Também pode ter o Pacote Design View por R$ 2.900 que acrescenta bancos revestidos parcialmente em couro.

VW T-Cross 2025: preços, versões e fotos do renovado SUV compacto

Volkswagen T-Cross Highline - R$ 175.990

A configuração topo de linha traz todos os itens das outras versões e acrescenta rack de teto na cor prata, revestimento parcial dos bancos em couro, retrovisor interno antiofuscante automático, sensor de chuva e assistente de estacionamento.

Publicidade

VW T-Cross 2025: preços, versões e fotos do renovado SUV compacto

Opcionais: Pacote ADAS custa R$ 2.600 e conta com assistente de manutenção de faixa, monitor de ponto cego e assistente de baliza. Há ainda o Pacote Dark sai por R$ 3.490 e conta com emblemas escurecidos, rodas escurecidas, teto e retrovisores na cor preta, além de pneus Seal Inside. Por fim, há o Pacote Sky View no preço de R$ 7.360 que traz teto solar.





Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.