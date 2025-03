Chegou a hora de entender, definitivamente, a diferença entre equidade, igualdade e meritocracia

Você sabia que políticas de equidade ajudam na meritocracia? Pois sente-se e beba um belo chá de capim santo para entender que falar de igualdade significa saber que todos devem sair do mesmo ponto. E para todos saírem do mesmo ponto, o justo é igualar as oportunidades de cada um. Porque muita gente largou na “corrida da vida” bem atrás.



Ilana Trombka é diretora-geral do Senado Federal desde 2015. Mestre em Comunicação Social e graduada em Relações Públicas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), também tem especialização em Direito Legislativo pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS). Ainda, é doutora em Administração de Empresas pela Fundação Getulio Vargas. Foi finalista do Prêmio Viva 2018 e vencedora de duas edições do Prêmio Opinião Pública (POP).