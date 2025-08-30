A longa trajetória da ideia de interiorizar a capital: promessas e disputas ao longo dos séculos A ideia de transferir a capital do litoral para o interior mostrou como disputas de poder e suspeitas políticas atravessam épocas Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 30/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 30/08/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A longa trajetória da ideia de interiorizar a capital: promessas e disputas ao longo dos séculos Licença Creative Commons

Tirar a capital do litoral é um sonho tão velho como a independência do Brasil. Desde que se iniciou a colonização portuguesa, a capital administrativa foi dividida entre as cidades de Salvador e do Rio de Janeiro. Em meio aos defensores dessa mudança estava o Patriarca, José Bonifácio de Andrada e Silva.

Entre os argumentos mais fortes estavam a extensão do território nacional e a concentração da população no litoral. O interior era completamente despovoado e até corria o risco de ser ocupado por um vizinho sul-americano. A saída seria mudar a capital do Império do Brasil para o centro geodésico do país.

Com isso se esperava aproveitar a imensidão territorial, distribuir terras para imigrantes, como aconteceu nos Estados Unidos, e desenvolver a região. Não se sabe exatamente o local da nova capital, mas não devia estar muito longe de Brasília.

A ideia de transferir a capital chega ao estado de São Paulo. Mudancistas dizem que a proposta é de 1810, antes mesmo da tentativa do Patriarca. O populista da época que governava o estado abraça o projeto e parte para a aprovação na Assembleia Legislativa. Seu mote de campanha é chegar em 1980 com uma cidade nova para chamar de sua, ainda que isso custe um buraco gigantesco nos cofres de São Paulo.

‌



“É autofinanciável”, diz o governador. “Vai gerar empregos, investimentos e desafogar a cidade de São Paulo.” Para isso, precisa de votos na Assembleia.

Com o passar do tempo, a mudança da capital para o interior enfrenta forte oposição. O custo é alto e será bancado pelo contribuinte. Ninguém sabe exatamente onde será implantada, se em algum município já existente, ou se será necessária a fundação de um novo. Até a Constituição deixa clara a determinação da mudança para o interior.

‌



A imprensa e a oposição política batem forte no chefe do Executivo. Uns o acusam de ser megalomaníaco. Outros suspeitam que ele e seu grupo político têm terras na região escolhida.

O fato é que a decisão cabe à Assembleia Legislativa de São Paulo. A bancada governista é forte, mas o número de votos para a aprovação do projeto é maior. É preciso convencer deputados da oposição a apoiarem a iniciativa do governador e, para isso, ele está disposto a negociar.

‌



As suspeitas estão nas páginas dos jornais e noticiários; os debates em plenário da Assembleia, cada vez mais ruidosos. A oposição traz manifestantes para vaiar e pressionar os políticos.

Aos trancos e barrancos, o projeto vai à votação. Perde por um voto e o governador Maluf, entusiasta da mudança, é derrotado.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.