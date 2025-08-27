Saneamento básico: setor privado amplia acesso à água no Brasil Mais de R$ 84 bilhões em investimentos trazem esperança para populações vulneráveis Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 27/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 27/08/2025 - 02h00 ) twitter

Um levantamento divulgado pela ABCON Sindcon (Associação e Sindicato Nacional das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto) aponta avanços significativos na expansão do acesso a serviços de abastecimento de água e saneamento básico no Brasil.

Segundo a diretora-executiva da ABCON, Christiane Dias, o setor privado vem desempenhando papel central nesse processo desde a aprovação do marco legal do saneamento, ampliando sua participação de 5% para cerca de 30% dos municípios e com expectativa de alcançar 50% até 2026.

Desde 2020, os leilões já resultaram em aproximadamente R$ 84 bilhões em investimentos, beneficiando especialmente populações mais vulneráveis.

