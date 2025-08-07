Câncer colorretal avança entre pessoas com menos de 50 anos Estilo de vida inadequado e alimentação desequilibrada estão por trás do aumento de casos, alerta médico Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 07/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 07/08/2025 - 04h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O câncer colorretal tem avançado entre pessoas com menos de 50 anos e já representa cerca de 20% dos casos, segundo Isaac Correa Neto, médico coloproctologista do Hospital Santa Marcelina. Embora historicamente mais comum em idosos, a doença já representa cerca de 20% dos casos nessa faixa etária, com crescimento de aproximadamente 15% nas últimas duas décadas.

De acordo com o especialista, fatores como dieta inadequada, consumo excessivo de ultraprocessados, sedentarismo e obesidade estão entre os principais responsáveis. O tratamento costuma envolver cirurgia, podendo ser associada a radioterapia e quimioterapia.

RESUMO DA NOTÍCIA O câncer colorretal está aumentando entre pessoas com menos de 50 anos, representando cerca de 20% dos casos.

Históricamente, a doença era mais comum em idosos, mas houve um crescimento de 15% nas últimas duas décadas.

Fatores como dieta inadequada, sedentarismo e obesidade são responsáveis pelo aumento dos casos.

O tratamento geralmente envolve cirurgia, podendo incluir radioterapia e quimioterapia. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.