Câncer colorretal avança entre pessoas com menos de 50 anos
Estilo de vida inadequado e alimentação desequilibrada estão por trás do aumento de casos, alerta médico
O câncer colorretal tem avançado entre pessoas com menos de 50 anos e já representa cerca de 20% dos casos, segundo Isaac Correa Neto, médico coloproctologista do Hospital Santa Marcelina. Embora historicamente mais comum em idosos, a doença já representa cerca de 20% dos casos nessa faixa etária, com crescimento de aproximadamente 15% nas últimas duas décadas.
De acordo com o especialista, fatores como dieta inadequada, consumo excessivo de ultraprocessados, sedentarismo e obesidade estão entre os principais responsáveis. O tratamento costuma envolver cirurgia, podendo ser associada a radioterapia e quimioterapia.
RESUMO DA NOTÍCIA
Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7
✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp