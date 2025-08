Deputados federais: entenda o impacto das novas vagas no orçamento Por dentro da máquina: desmistificando a afirmação de que não haverá aumento de despesa no Congresso Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 03/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 03/08/2025 - 02h00 ) twitter

Se você acompanha o Por Dentro da Máquina, já sabe como funciona: a gente cutuca onde dói. E o assunto de hoje é o seguinte — disseram por aí que criar 18 novas vagas para deputados federais não traria aumento de despesa para o Congresso.

Pois eu digo, sem rodeio: é mentira. Sobra dinheiro no orçamento, sim, mas isso não significa que o custo seja zero. Tem impacto, tem gasto, e alguém paga a conta.

RESUMO DA NOTÍCIA Criação de 18 novas vagas para deputados federais é fonte de debate.

Afirmar que não haverá aumento de despesa no Congresso é enganoso.

Embora haja dinheiro sobrando no orçamento, isso não elimina custos adicionais.

É importante reconhecer que alguém arcará com essas novas despesas.

