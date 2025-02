Especialista explica o que acontece após PGR ter denunciado Jair Bolsonaro A aceitação da denúncia pelo STF pode levar o caso a julgamento, enquanto a prisão preventiva é considerada improvável Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 21/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 21/02/2025 - 02h00 ) twitter

O advogado criminalista e mestre em Direito Penal pela PUC-SP, Euro Maciel Filho, explica os desdobramentos da denúncia da PGR contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 33 pessoas. Segundo ele, o ministro relator pode aceitar ou rejeitar a acusação. Caso seja aceita, o processo seguirá para julgamento no STF, possivelmente pelo plenário. Ele destaca que a prisão preventiva dos acusados é improvável, já que eles têm colaborado com as investigações.

