Genética resistente ajuda hortaliças a suportarem geadas sem grandes perdas

As geadas recentes na região metropolitana causaram poucos danos às hortaliças, segundo Luiz Yano, jornalista e agricultor. Ele explica que a genética melhorada das plantas tem contribuído para aumentar a resistência das lavouras, especialmente diante de geadas fracas. Ainda assim, vegetais folhosos como alface, almeirão e couve seguem vulneráveis, podendo registrar perdas de até 60% em casos mais severos.

Luiz também destaca que, diante de quebras na produção local, o abastecimento de hortaliças é reforçado com produtos vindos de outras regiões, como Rio de Janeiro e Minas Gerais. Essa dinâmica ajuda a estabilizar o mercado, principalmente durante o verão, quando as chuvas intensas prejudicam as plantações.

RESUMO DA NOTÍCIA Genética melhorada aumenta resistência das hortaliças a geadas.

Geadas recentes causaram poucos danos, mas vegetais folhosos ainda são vulneráveis.

Perdas podem chegar a 60% em casos severos de geadas para alface, almeirão e couve.

Abastecimento é garantido por produções de outras regiões, como Rio de Janeiro e Minas Gerais. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

