Jogador do Bragantino tem melhora após suspeita de morte encefálica Médico explica que diagnóstico exige protocolo rigoroso e que não há casos de reversão no Brasil Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 28/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 28/05/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O jogador Pedro Severino, do Red Bull Bragantino, foi internado após um grave acidente e chegou a ter suspeita de morte encefálica, condição considerada irreversível. No entanto, ele apresentou reflexos que afastaram esse diagnóstico, o que gerou dúvidas sobre o que realmente caracteriza a morte encefálica.

Segundo Marcelo Calderaro, médico neurologista, o Brasil segue um protocolo rigoroso e padronizado, baseado em normas internacionais, para confirmar casos de morte encefálica. O processo é detalhado, seguro e evita diagnósticos precipitados. Até hoje, não há nenhum registro no país de reversão de uma morte encefálica confirmada.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.