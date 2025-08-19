Brasil não apresenta evolução em saneamento; 34 milhões seguem sem acesso a sistemas formais de água

Em entrevista ao Hora News desta terça-feira (19), Luana Pretto, presidente executiva do Instituto Trata Brasil, comenta que, apesar dos avanços na cobertura de saneamento básico no país, ainda existem desafios significativos para assegurar o acesso dos cidadãos à água em tempo integral.



Luana explica que a falta de acesso à água e ao esgoto tratado traz consequências, algumas não perceptíveis imediatamente. O desenvolvimento de crianças pode ser afetado por doenças, prejudicando seu desempenho na escola e, consequentemente, sua vida profissional.



A engenheira também comenta que o planejamento urbano é uma política de Estado que deve se sobrepor aos mandatos individuais de cada prefeito. “Os governantes enxergam que obra enterrada não dá voto”, critica. Ela ressalta que o saneamento básico “precisa levar em consideração esses eventos climáticos extremos” na elaboração de sua infraestrutura.