Zambelli na mira da Interpol? Especialista aponta cenário após pedido de prisão da PGR

A Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu ao STF a prisão preventiva da deputada Carla Zambelli, alegando risco à ordem pública após ela viajar ao exterior sem autorização. A parlamentar é investigada por envolvimento em organização criminosa digital que teria atuado contra o Estado Democrático de Direito.

Antônio Gonçalves, advogado criminalista, explica que, caso a prisão seja decretada, a Interpol será acionada para localizar e prender Carla Zambelli, incluindo a suspensão do passaporte dela. Além disso, há o fator de possuir dupla cidadania, brasileira e italiana, o que pode envolver um pedido de extradição ou cumprimento da pena na Itália, dependendo da decisão do governo italiano.

