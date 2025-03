A maior feira de negócios de flores e plantas ornamentais apresenta as novidades do setor O Mundo Agro participa da 29ª edição do Veiling Market, e você confere em breve todos os detalhes do evento Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 13/03/2025 - 10h54 (Atualizado em 13/03/2025 - 10h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mundo Agro na 29º Veiling Market Foto: Arquivo pessoal

A 29ª Veiling Market, realizada pela Cooperativa Veiling, acontece hoje e amanhã em Santo Antônio da Posse, na região de Holambra. Cerca de 160 produtores oferecem o que há de mais novo no setor para os distribuidores, e que, em breve, estarão disponíveis para compra e para presentear nas duas datas mais importantes do segmento: o Dia das Mães e o Dia dos Namorados. As vendas nesse período representam 25% do faturamento desse mercado.

Um dos destaques dessa edição são as “Flores do Futuro”, espécies que passaram por melhoramento genético. Elas ainda não são cultivadas no Brasil.

Um dos palestrantes do evento será Luiz Arthur Nogueira, que abordará o tema “Mercado Econômico no Agro e Cooperativismo”. No espaço “Vitrine de Tendências”, inovações no segmento e a transformação dos garden centers em espaços de vivência, aprendizado e socialização.

O Mundo Agro está a caminho da feira com a Titano Ranch da Fiat, e, em breve, você confere todas as novidades do setor.

‌



Voltar para a região de Holambra, depois de 21 anos, será algo muito especial.

Cidade das Flores - Holambra Foto: Arquivo pessoal