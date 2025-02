Aquicultura no Pará cresce mais de 30% nos últimos dois anos O estado tem aproximadamente 5 mil produtores trabalhando no segmento aquícola Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 19/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 19/02/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Crescimento da aquicultura no Pará Foto cedida : Mateus Costa/Ascom Sedap

Uma parceria entre a Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap) e os municípios das diferentes Regiões de Integração do Pará tem contribuído para o crescimento da aquicultura no estado, oferecendo apoio na escavação de viveiros.

Foram escavados cerca de 400 mil metros quadrados de viveiros, utilizados para a reprodução de alevinos, peixes juvenis que acaram de eclodir os ovos.

Além disso, os produtores receberam 30 kits para análise e monitoramento da qualidade da água.

Marituba, que conta com 13 comunidades dedicadas à piscicultura, é um dos municípios que recebeu esses materiais, ajudando a fortalecer a cadeia produtiva local.

‌



“O kit permitirá não apenas a melhoria na qualidade da água, mas também proporcionará melhor qualidade de vida aos piscicultores, além de aprimorar a produção oferecida aos munícipes de Marituba”, disse o diretor de Agricultura, Aquicultura e Pesca de Marituba, Moore da Silva.

Para este ano, a secretaria prevê a distribuição de novos kits para municípios com potencial aquícola, além de investimentos em novos tanques.

‌



O município de Vitória de Xingu também foi beneficiado pela parceria.

“A aquicultura de Vitória de Xingu, atualmente, é uma das melhores da Transamazônica e provavelmente uma das melhores do Pará. A parceria com o Governo do Estado, por meio da Sedap, tem sido fundamental para impulsionar ainda mais o desenvolvimento da piscicultura em nosso município,” destacou o engenheiro de pesca Hilberneau Neto, da Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento (Semapa).