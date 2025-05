As mulheres mais influentes e inspiradoras do agronegócio em 2025 A premiação que reconhece as personalidades que impulsionam o setor no país aconteceu ontem, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 01/05/2025 - 14h04 (Atualizado em 01/05/2025 - 14h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Os 100 Mais Influentes do Agronegócio de 2025 Foto cedida: Helen Jacintho

O Grupo Mídia realiza, desde 2023, um prêmio que homenageia os nomes que mais se destacaram no setor nos últimos 12 meses. Os selecionados foram escolhidos por meio de votação aberta pelo site e de pesquisa de mercado, e classificados em dez categorias: Empresário, Entidades Setoriais, Gente e Gestão, Gestão e Eficiência, Indústria, Negócios, Produtor, Referência, Representatividade, e Tecnologia e Inovação.

E eu posso dizer que, na lista dos 100 mais influentes, temos 16 mulheres — e duas delas eu tive o privilégio de conhecer e tenho como inspiradoras em minha jornada no agro. Eu já falei delas aqui no blog.

Confira nos links abaixo e conheça um pouco sobre esse trabalho incrível feito por elas no setor:

‌



Mulheres do Agro: Construindo pontes e inspirando gerações – Noticias R7

Mulheres do Agro: ‘O lugar da mulher é onde ela desejar estar, mas, para isso, é necessário estudar, se capacitar e empreender – Noticias R7

‌



As homenageadas na lista dos 100 Mais Influentes do Agronegócio de 2025 são a espetacular Helen Jacintho, produtora rural da Fazenda Continental, conselheira do COSAG/FIESP e do Conselho Superior do Agronegócio; e a brilhante Christiane Morais, produtora rural de seringueira, cana-de-açúcar, pecuária de corte e criadora de cavalos, além de presidente da Câmara Setorial da Pecuária de Corte de São Paulo desde 2021.

‌



Christiane Morais, produtora rural de seringueira, cana-de-açúcar, pecuária de corte e criadora de cavalos e presidente da Câmara Setorial da Pecuária de Corte de São Paulo desde 2021 Foto cedida : Chris Morais

O Mundo Agro conversou rapidamente com elas sobre a premiação, e eu espero que você se sinta contagiado com a energia das duas.

Mundo Agro: O que representa esse prêmio e qual é seu maior desafio?

Chris Morais: Fiquei muito agraciada pelo prêmio! Isso inspira para o futuro — na governança, no planejamento e na transição de bastão. Eu sou a terceira geração de produtores rurais, e o nosso DNA é baseado em sustentabilidade, ciência e planejamento. Mega feliz!Sobre o maior desafio... apesar de termos muito planejamento, as incertezas e as muitas mudanças são sempre desafiadoras para o produtor rural. Cada produção agrícola tem seu tempo — plantar, colher — isso tem seu tempo, e as mudanças rápidas não nos trazem segurança. É preciso ter muita perseverança e fé em Deus.

Helen Jacintho, produtora rural Fazenda Continental , conselheira COSAG/ FIESP e conselho superior do agronegócio Foto cedida : Helen Jacintho

Helen Jacintho: Eu fiquei muito feliz em receber o prêmio, porque, quando você olha em volta e vê profissionais que admira, você pensa: “Uau, que bacana estar aqui, neste lugar, ao lado de outros profissionais que batalharam tanto para defender nosso setor, para elevar nosso setor ao nível de sustentabilidade e produtividade em que estamos hoje.” Então, eu me sinto muito homenageada e sinto que é uma responsabilidade muito grande estar nessa posição. Fiquei muito homenageada e feliz.

E desafios? O desafio é continuarmos essa missão de comunicar o que fazemos dentro da porteira, comunicar o que o setor tem feito de bom. O desafio é contínuo: trazer as pessoas para mais perto do nosso setor e mostrar o que temos feito, porque há muita coisa boa sendo realizada — em termos de sustentabilidade, principalmente na parte social e também na parte ambiental. Temos trabalhado muito com isso no agronegócio. Somos muito produtivos, muito rentáveis, então precisamos aproximar as pessoas e mostrar a elas que tudo o que acontece no agro se espalha para todos os outros setores — é uma cadeia enorme, e todo mundo é beneficiado.

Quando o setor, que é o esteio da economia do Brasil, vai bem, o Brasil vai bem. Quando fazemos a nossa parte de preservar a PP (Preservação Permanente), a reserva legal, isso é bacana para o nosso país. Que consigamos passar esse orgulho de sermos um agronegócio sustentável, de sermos o dínamo da economia, de termos um país que preserva enquanto produz.

Helen e Chris, parabéns, lindezas! Obrigada por compartilhar comigo os conhecimentos desse setor que eu tanto admiro!

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp