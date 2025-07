Bem-estar animal é compromisso do maior rodeio do país Saúde animal em foco e atletas de destaque na Festa do Peão Boiadeiro de Barretos Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 18/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 18/07/2025 - 02h00 ) twitter

Everton Natan da Silva, Viradouro, SP, campeão em montaria de touros em 2024 Foto cedida: Festa do Peão Boiadeiro de Barretos

A 70ª edição da Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, que acontece de 21 a 31 de agosto, traz à tona um tema cada vez mais importante no mundo do rodeio: o bem-estar animal.

A organização, por meio de protocolos rigorosos e avanços científicos, garante o respeito e a segurança dos bois e cavalos que são as verdadeiras estrelas das competições.

Luis Henrique de Almeida, de Piracicaba, foi o campeão do Cutiano, em 2024 Foto cedida: Festa do Peão Boiadeiro de Barretos

Além disso, a festa segue sendo o principal palco para os grandes nomes do rodeio nacional e internacional, reunindo atletas experientes e novos talentos que prometem emocionar o público nessa edição dos 70 anos.

Mundo Agro: Como a organização lida com as críticas e preocupações relacionadas ao uso de animais em rodeios?

Jeronimo Muzeti: A Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, organizada pela Associação Os Independentes, tem o bem-estar animal como um dos pilares de sua realização. O evento é reconhecido oficialmente como manifestação cultural nacional, e o rodeio é uma profissão regulamentada no Brasil, o que reforça o compromisso da festa em seguir as leis e normas vigentes no país.

A organização adota protocolos rigorosos e supervisionados por equipes especializadas, com acompanhamento veterinário antes, durante e após as provas, garantindo que os animais estejam em condições ideais de saúde. Além disso, os animais recebem alimentação balanceada e suplementação vitamínica, e passam por treinamentos específicos que visam o fortalecimento muscular e a adaptação às provas, sempre com foco no bem-estar.

Para assegurar a integridade dos animais, são utilizados equipamentos regulamentados, para garantir conforto e segurança. A fiscalização durante o evento é intensa: fiscais e profissionais do Departamento de Rodeio monitoram o uso correto dos equipamentos e o cumprimento das normas de proteção animal.

A Festa de Barretos ainda vai além: mantém o Centro de Estudo do Comportamento Animal (ECOA), que desenvolve pesquisas e aprimora protocolos de manejo e bem-estar. A organização também participa ativamente da construção de protocolos sanitários unificados para animais de rodeio, reforçando seu compromisso com práticas responsáveis e éticas.

Todas as atividades da Festa do Peão seguem a legislação brasileira, as diretrizes das cartilhas de bem-estar animal e normas sanitárias, reafirmando o cuidado e o respeito aos animais que fazem parte deste importante patrimônio cultural do país.

Mundo Agro: Os animais são as grandes estrelas das competições. Poderia falar um pouco das grandes estrelas dessa edição especial? Boi e Cavalo? Quem são os donos, quantas finais de rodeio, se participação em algum campeonato fora do país?

Jeronimo Muzeti: Os animais são, de fato, as grandes estrelas das competições do rodeio. Na 70ª Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, ainda não há a definição oficial dos animais atletas que estarão presentes, mas uma coisa é certa: o evento reúne sempre os melhores e mais temidos bois e cavalos do rodeio nacional e internacional.

Barretos é palco dos maiores nomes do esporte, e os tropeiros que trazem esses verdadeiros astros cuidam de cada animal com dedicação, respeito e carinho. São animais de alto valor, com genética selecionada ao longo de gerações para a excelência nas arenas — verdadeiros atletas de quatro patas. Os cuidados vão desde alimentação balanceada e acompanhamento veterinário rigoroso até um manejo criterioso que garante o bem-estar e a saúde dos bois e cavalos.

No maior rodeio da América Latina, só têm vez os melhores: animais que acumulam finais de grandes campeonatos, que impressionam em arenas pelo Brasil e, muitas vezes, também no exterior. São eles que protagonizam os grandes momentos do Barretão, garantindo ao público o espetáculo emocionante que faz da Festa de Barretos uma referência mundial no universo do rodeio.

Mundo Agro: Outro dia eu assisti num canal de rodeios uma matéria sobre alguns desses animais atletas. Cuidados, massagens, comida balanceada etc....

Jeronimo Muzeti: Sim, essas práticas fazem parte da rotina dos tropeiros e criadores que participam da Festa do Peão de Barretos. Para alcançar um alto desempenho na arena, o animal precisa estar com a saúde em dia, em seu melhor estado físico e mental. Por isso, além da alimentação balanceada e do acompanhamento veterinário constante, esses atletas de quatro patas contam com treinamentos supervisionados, períodos de descanso bem planejados e até tratamentos especiais, como fisioterapia, massagem, acupuntura e outros cuidados diferenciados. Tudo isso reflete o respeito e o comprometimento com o bem-estar desses animais, que são os grandes protagonistas do espetáculo.

Mundo Agro: Com base nos desempenhos da última edição, quais atletas que chegam como fortes candidatos ao título em 2025. Quais são as expectativas para esses nomes e que novos talentos devemos ficar de olho na histórica edição de 70 anos da Festa do Peão de Barretos?

Jeronimo Muzeti: A Festa do Peão de Barretos é reconhecida por reunir os melhores competidores e campeonatos do país e por revelar talentos, mas não existe nenhum competidor favorito, pois os campeonatos estão acontecendo durante todo o ano.

