Bento Gonçalves sedia encontro sobre o futuro da viticultura

Salton realiza 4ª edição do "Ciclos & Vinhas", em Bento Gonçalves, RS Foto cedida: Salton

A Salton promove, amanhã, em frente à sede da vinícola, no distrito de Tuiuty, em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, a 4ª edição do “Ciclos & Vinhas – Semeando a Sustentabilidade.”

O evento é gratuito e reunirá produtores, especialistas e estudantes para discutir os principais desafios e tendências do setor como mudanças climáticas, sucessão familiar, práticas sustentáveis e valorização da cultura da uva.

Mais de 25 expositores apresentarão novidades em insumos, tecnologias e máquinas, além de um espaço gastronômico com food trucks.

Das 10h às 16h30, o público poderá visitar gratuitamente a Mostra Técnica ao ar livre, junto aos vinhedos da Salton. Já no Salão de Tuiuty, no período da tarde, especialistas convidados e representantes da empresa farão uma série de palestras.

Salton realiza a 4ª edição do "Ciclos & Vinhas, em Bento Gonçalves, RS Foto cedida: Salton

Entre os destaques, está o debate sobre os impactos das mudanças climáticas no cultivo da uva.

“As alterações no clima afetam diretamente a qualidade e a produtividade dos vinhedos, exigindo uma adaptação contínua dos produtores. Discutir essas mudanças é essencial para garantir a sustentabilidade do setor. No encontro, vamos falar sobre como podemos minimizar esses efeitos e sobre as soluções tecnológicas que estão disponíveis nesse sentido”, explicou Adeliano Cargnin, chefe-geral da Embrapa Uva e Vinho.

O planejamento sucessório nas propriedades rurais está cada vez mais presente nas discussões.

“O viticultor possui um patrimônio significativo ligado à terra, à produção e à continuidade do negócio familiar. Esse cenário foi construído ao longo de gerações. Por isso, é essencial discutir a preservação e a sucessão organizada desse patrimônio. A continuidade do negócio familiar e como evitar litígios, além de preservar a identidade e o legado, são algumas das pautas relacionadas ao planejamento sucessório e patrimonial que precisam ser debatidas”, detalhou Leandro Caon, sócio e advogado da Dupont Spiller Fadanelli Advogados.

O encontro também abordará as perspectivas da Salton para os próximos anos, práticas de compliance no agronegócio e um painel dedicado a estudantes dos cursos de Agronomia, Enologia e Viticultura do Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS).

“O evento é uma oportunidade de reunir produtores, especialistas e a comunidade em torno de temas que impactam diretamente o dia a dia no campo, promovendo a troca de experiências e o fortalecimento das relações”, destacou Maurício Salton, diretor-presidente da empresa.

Salton realiza 4ª edição do "Ciclos & Vinhas" em Bento Gonçalves, RS Foto cedida: Daniela Radavelli/ Salton

A Salton completa, neste ano, 115 anos e é a vinícola mais antiga em atividade no Brasil. Tenho boas memórias de quando meu pai, que foi gerente de vendas de uma empresa que produzia as cápsulas para as garrafas de vinhos e espumantes, visitava as vinícolas. Ele voltava das viagens com histórias incríveis sobre o cultivo e o processo. O nome Salton sempre esteve presente em nossa casa e nos momentos importantes da família.

Segundo levantamento da Nielsen, a marca lidera, desde 2005, a categoria no mercado nacional e é a marca número 1 de espumantes no Brasil, de acordo com a Wine Intelligence, 2022.

