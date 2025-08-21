Brahma celebra 70 Anos da Festa do Peão de Barretos Edição histórica do maior rodeio da América Latina terá shows, moda sertaneja e ações de moderação da cervejaria Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 21/08/2025 - 17h00 (Atualizado em 21/08/2025 - 17h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Latas comemorativas da Festa do Peão Boiadeiro de Barretos Foto cedida: Ambev/ Brahma

Começa hoje e vai até 31 de agosto a 70ª edição da Festa do Peão, consolidando-se como o maior festival de rodeio da América Latina.

A Brahma, patrocinadora oficial há 41 anos, marca a data com sete latas comemorativas, cada uma representando uma década da história do evento, além de uma coleção em parceria com a TXC, composta por camisetas e jaquetas inspiradas nas sete décadas do rodeio.

“Barretos é parte da nossa história. Estamos lado a lado com a festa há mais de quatro décadas, sempre celebrando a música, a cultura e o estilo de vida sertanejo. As latas especiais são uma forma de eternizar essa conexão, permitindo que o público guarde ou compartilhe um objeto que se transforma em memória. Na prateleira de um colecionador ou no freezer antes de um churrasco, as latas especiais sempre mantêm a paixão pelo sertanejo e por Barretos acesa”, disse Felipe Cerchiari, diretor de marketing de Brahma.

‌



O evento ainda conta com o famoso camarote, rancho gastronômico e o palco “Momentos”, com shows e atrações que prometem experiências inesquecíveis.

“No Brasil, a cerveja tem uma relação profunda com a cultura, pois reflete a alegria e a característica acolhedora do brasileiro, conectando as pessoas na forma de celebrar e compartilhar bons momentos. A cerveja está ligada a diversas ocasiões de consumo, estilos e momentos. Aqui, a Brahma está conectada às paixões nacionais, criando conexões verdadeiras e oferecendo experiências únicas”, comentou Cerchiari.

‌



Para reforçar o consumo responsável, a marca realizará o “Minuto da Moderação”, tema em que a Ambev investiu mais de R$ 1,4 bilhão na última década. A empresa também aposta em inovações, diversificação de portfólio — com destaque para as cervejas zero — e novas ocasiões de consumo, mostrando que a cerveja é a bebida mais versátil para moderar sem abrir mão do sabor e da diversão.

Com mais de 900 mil visitantes em 2024 e público estimado em milhões para 2025, a Festa do Peão de Barretos reafirma sua importância cultural e a profunda conexão entre a cerveja, a música sertaneja e a tradição do agro brasileiro.

‌



✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp