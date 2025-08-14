Biotecnologia e inovações transformam o solo e impulsionam café de qualidade Soluções biotecnológicas aumentam produtividade, fortalecem a microbiota e reduzem perdas na cafeicultura Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 14/08/2025 - 10h00 (Atualizado em 14/08/2025 - 10h19 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Brasil investe em biotecnologia para aumentar a qualidade do café.

Soluções como Reli3ver e Soil-Plex Active promovem solos saudáveis e maior produtividade.

Estudos mostram aumento de microrganismos benéficos e redução de estresse na planta.

Soluções serão apresentadas na 14ª Feira de Negócios em Lajinha (MG). Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Biotecnologia valoriza o café e impulsiona vendas Foto cedida: Alltech Crop Science do Brasil

O Brasil, maior produtor e exportador de café e segundo maior mercado consumidor mundial, aposta cada vez mais em tecnologia e inovação para garantir a qualidade do grão.

Entre as ferramentas em alta, as soluções biotecnológicas têm se destacado, contribuindo para solos mais equilibrados, maior produtividade e rentabilidade das lavouras.

“Antes de aplicar qualquer tecnologia, é essencial cuidar do solo, garantindo seu equilíbrio físico, químico e biológico”, disse Rubens Botazini, engenheiro agrônomo e gerente de desenvolvimento de mercado de café da Alltech Crop Science.

Segundo ele, a base bem estruturada permite postergar a renovação da área e proteger a cultura contra patógenos, que podem causar perdas de até 50% sem o manejo adequado.

‌



Entre as soluções oferecidas pela Alltech, o nematicida biológico Reli3ver aumenta o enraizamento e reduz nematoides, enquanto o Soil-Plex Active potencializa os microrganismos benéficos do solo e o Agro-Mos atua como regulador fisiológico, ativando a defesa da planta. Complementam o portfólio produtos como Copper Crop, Grain Set, Liqui-Plex Fruit e Liqui-Plex Bonder, focados em nutrição e proteção.

Ensaios técnicos comprovam os resultados: em Eunápolis–BA, o Soil-Plex Active elevou em até 25,6% a enzima β-glicosidase, indicador de saúde do solo, e aumentou em 144% a população de Trichoderma sp. e em 8,8% a de Bacillus sp, microrganismos importantes no controle biológico de pragas. Já em Carmo do Paranaíba–MG, o Agro-Mos reduziu em 66,6% a peroxidação lipídica, indicando menor estresse fisiológico e aumento da produtividade em até 5 sacas por hectare.

‌



As soluções da Alltech Crop Science estarão à disposição dos cooperados da Coocafé na 14ª Feira de Negócios, de 31 de julho a 2 de agosto, em Lajinha–MG, reforçando a aposta da cooperativa em produtividade, sustentabilidade e retorno financeiro para os produtores.

