Camila Telles: A voz do agro brasileiro Produtora rural e empresária, Camila recebeu o Mundo Agro na sede da FarmConnection, no Rio Grande do Sul Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 02/07/2025 - 18h29 (Atualizado em 02/07/2025 - 18h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Camila Telles, CEO FarmConnection Foto: Arquivo pessoal

Na cozinha da sede da FarmConnection, em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Camila sentou e suspirou. Já passava das 23 horas. Verônica Muccini Longhi, jornalista e assessora, ofereceu uma taça de vinho, e eu prometi que seria breve na entrevista.

A noite do dia 1º de julho de 2025 foi um marco.

Camila Telles e Bruno Dupin lançaram a plataforma inovadora que une educação, networking e mentoria para um grupo seleto de apoiadores, amigos e jornalistas. E isso sem mencionar a palestra de Rodrigo Pimentel, capitão do BOPE e autor de Tropa de Elite 1 e 2 — uma verdadeira aula sobre liderança e estratégia. Os detalhes, no entanto, você confere em breve aqui no blog.

O frio de lascar — o termômetro registrava 2 graus, e durante a madrugada a temperatura ficou negativa — só aproximou ainda mais todos que participaram desse encontro pra lá de especial.

‌



O bate-papo com a Camila, naquela cozinha, será lembrado por nós daqui a alguns anos. E não só isso. Eu recordarei de todos os presentes — dos patrocinadores, dos produtores rurais que ali estavam com seus produtos, de cada abraço e sorriso que recebi, e de todo o networking feito.

Sem palavras para descrever como foi bom entrar para essa família.

‌



Vem comigo. A Camila Telles é encantadora. Empreendedora. Visionária. Comunicadora nata. Ela defende e argumenta como ninguém sobre as polêmicas envolvendo o setor.

Mundo Agro: O que te move? O que é o agro pra você, Camila?

‌



Camila Telles: É a minha vida. Ele é a minha lembrança da fazenda, ele é o vínculo mais forte que eu tenho com o meu avô, com a minha avó. Ele é a história da minha família, ele é as minhas melhores lembranças. O agro, ele é uma potência econômica, mas, pra mim, ele é uma potência sentimental.

Mundo Agro: Com essa sua proposta e do Bruno, a FarmConnection chegou com tudo. Você acha que o agro não se vende? O agro não sabe fazer a sua propaganda?

Camila Telles: Falta fazer a propaganda e falta coragem também. Porque, muitas vezes, o agro deixa de se posicionar por ser um assunto polêmico, ou ser um assunto que pode gerar desconforto em algumas pessoas ou empresas. Então, eles preferem não se posicionar pra não se expor, mas acabam não defendendo o nosso propósito principal.

Então, eu apanhei muito na rede social por defender pautas consideradas polêmicas, discutir com pessoas grandes, sozinha — nunca tive ninguém por trás, bancando, enfim, o que eu usei da rede social, bem pelo contrário, inclusive. Mas eu pensei: alguém tem que falar. Alguém precisa falar sobre agrotóxico, alguém precisa falar sobre desmatamento, alguém precisa falar que parar de comer carne não vai solucionar o problema do mundo. Alguém precisa falar.

Então, perdi contratos — inclusive com grandes empresas — por falar, mas eu durmo com o coração muito leve, muito tranquilo. E, quando a gente desenvolveu o FarmConnection, a ideia justamente era incentivar e motivar pessoas a pensarem como a gente: tenha coragem. Você sabe o que você vive, você sabe a sua essência, você sabe a sua história. Você sabe que, dentro da sua propriedade rural, existe uma área de preservação ambiental gigantesca. Você sabe que seus avós não construíram aquilo pensando em destruir o planeta ou ser vilão da cidade. Você sabe. Conta. Conta a sua história.

Mundo Agro: Seus pais são produtores rurais...

Camila Telles: De soja, milho, trigo... a parte de grãos, aqui na região noroeste do Rio Grande do Sul. Eu cresci na fazenda. Meu pai sempre foi um entusiasta de inovação, tecnologia. É presidente do sindicato rural, é vice-presidente da Feira Nacional do Trigo. Então, eu sempre cresci muito nesse ativismo positivo em relação ao agro.

E aí, hoje, nós construímos um outro negócio dentro da propriedade, que é a Hortaria. Nós começamos um negócio do zero, onde a minha irmã mais nova hoje está tocando. E a gente produz. Nós temos 12 estufas, onde nós temos hidroponia: folhosas, tomatinho cereja, rúcula, agrião, alface, temperinho... E nós vendemos para o consumidor, tanto in natura quanto higienizado. Então, a gente tem uma indústria dentro da fazenda.

Mundo Agro: Você fez Relações Públicas, viajou o mundo. O que te trouxe de volta?

Camila Telles: Tá sentindo esse clima que tá lá dentro? É a minha família. Eu conheci o mundo, eu viajei, eu produzi shows internacionais. Eu tive muitas propostas tentadoras. Não foi por dinheiro, não foi por conforto, nem por negócio. Foi por amor. Foi por propósito. Claro, ter a minha família em casa, uma empresa estruturada, me facilitou muito. Mas eles nunca facilitaram pra mim.

Eu sempre trabalhei, tive que pagar minhas contas. Eles me ensinaram de onde vinha o dinheiro. E eu fui entendendo a importância de empreender, de criar negócios, de ter nosso respiro financeiro com muito trabalho. E aí eu dei a ideia da Hortaria.

Hoje, a Hortaria é o que une a minha família. Minha irmã é formada em Arquitetura e Urbanismo, e voltou pelo mesmo motivo que eu. Conseguiu o emprego dos sonhos... Me ligou e falou: “Eu não tô bem, eu tô depressiva. Essa cidade, essa selva (Porto Alegre) não é pra mim. Eu preciso ir pra casa. Eu preciso, depois do almoço, comer bergamota no sol. Eu preciso chegar em casa e tomar um chimarrão com a minha avó, que tem 94 anos. Eu preciso estar com vocês, porque senão a minha vida não tem sentido nenhum.”

Então, o que o meu pai e a minha mãe fizeram — de alimentar esse amor que a gente tem pelo agro — fez as duas voltarem pra casa pelo mesmo motivo.

Mundo Agro: E quando é que surgiu a ideia da FarmConnection?

Camila Telles: O Bruno é muito visionário, muito pra frente, assim, com ideias que às vezes até me assustam, sabe? E ele ficava batendo nessa tecla: “A gente tem que ter um podcast, a gente tem que fazer coisa diferente.” Porque a palestra é uma zona de conforto tranquila. Porque tu viaja muito, tu dá palestras, monetiza bem, e tu acaba entrando num modo de falar: “Tá bom.”

Mundo Agro: Acomodou, né?

Camila Telles: Acomodou. Normal, acho que todo mundo, na vida profissional, passa por isso em algum momento. E aquela virada de chave foi: “Ok, a gente tá trabalhando pra pagar a conta ou a gente tá trabalhando pelo nosso propósito?”

Quando a gente entendeu que nós estávamos indo pro caminho do conforto, de pagar a conta, a gente voltou e pensou: “Peraí. A gente tem que fazer mais.” E aí o Bruno — super Vale do Silício, ousado — disse: “A gente tem que fazer uma comunidade, tem que fazer uma plataforma, a gente tem que ter espaço físico, a gente tem que fazer evento...” Ele fala, fala, fala. E aí eu sou mais: “Tá, vamos acalmar, vamos pensar, vamos entender.” Mas esse sonho foi um que bateu muito, assim: “Sim, a gente precisa. A gente precisa de um espaço físico pra unir pessoas, a gente precisa produzir eventos, a gente precisa produzir conteúdo de qualidade, a gente precisa estar em eventos como esse aqui, com pessoas como essas aqui.”

Então, foi em várias conversas que a gente chegou nessa conclusão. E, esse ano, a gente sofreu um acidente, em janeiro, de carro. E foi a virada de chave. Foi assim: “Ah, se a gente morresse agora, a gente ia estar feliz com o que a gente fez?” Não. Nós íamos estar numa zona de conforto. Então, a gente tomou a decisão. Em três meses, ver o que a gente não tomou em três anos — a gente fez acontecer.

Mundo Agro: O que que você quer fazer daqui a cinco anos? Como você imagina o FarmConnection no futuro?

Camila Telles: O objetivo é muito claro: é conseguir unir o agro brasileiro ao ponto de a gente entender a nossa força, e de ninguém mais ter dúvida ou questionar a nossa importância.

Mundo Agro: O agro, pra você, em uma palavra?

Camila Telles: Vida. É a minha vida.

Mundo Agro: Qual é o maior desafio pra você?

Camila Telles: É comunicação. Porque eu acho que todos os outros partem de uma má comunicação que o agro tem, muitas vezes, com o público externo — mas também com o público interno.

Essa falta de união, essa falta de estratégia, muitas vezes... Como é que tu fala com teu funcionário na fazenda? Como é que tu explica as coisas pra ele? Como é que tu prepara o agro de dentro pra fora? Isso é comunicação.

Como é que tu prepara a geração que vai assumir? É comunicação. Como é que tu vai educar teus filhos na escola sobre um agro positivo? É comunicação. Então, pra mim, a comunicação é o que rege tudo.

Mundo Agro: A palestra do Rodrigo Pimentel foi espetacular. Ele surpreendeu e trouxe a questão da gestão e liderança para o agro.

Camila Telles: Ele é incrível. E ele é uma pessoa de fora do agro que enxerga o agro como é. É visionário.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp