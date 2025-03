ExpoQueijo Brasil terá mais de 8 toneladas de queijos para exposição e concurso O destaque desta edição será o reconhecimento do Queijo Minas Artesanal como Patrimônio Imaterial da Humanidade, valorizando seus modos de produção Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 11/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 11/03/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ExpoQueijo Brasil 2025 Foto cedida: ExpoQueijo Brasil

A quinta edição da ExpoQueijo, organizada pela Bonare Eventos, acontecerá entre os dias 26 e 29 de junho em Araxá, Minas Gerais, e pretende celebrar, oficialmente, o título concedido pela Unesco em dezembro de 2024.

A Secretaria de Agricultura, juntamente com a Emater, Epamig e IMA, trabalhou ativamente para que o Queijo Minas Artesanal recebesse o título de Patrimônio Imaterial da Humanidade.

As entidades atuaram na implementação de boas práticas de produção, na regularização das queijarias, no desenvolvimento de novas tecnologias e na melhoria da qualidade dos queijos artesanais.

As técnicas de produção do Queijo Minas Artesanal foram reconhecidas pela primeira vez em 2002 como Patrimônio Cultural Imaterial de Minas Gerais e, em 2008, como Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro.

‌



“Este é um passo importante para a valorização cultural, fortalecimento econômico e promoção do turismo sustentável em nossa região”, afirmou Maricell Hussein, organizadora do evento.

Com a parceria das associações de produtores de queijos e o apoio do Ministério da Agricultura e Pecuária, do Governo de Minas, por meio da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e suas vinculadas, da Secretaria de Cultura e Turismo de Minas Gerais e da Prefeitura de Araxá, o evento contará ainda com a Feira Internacional de Negócios, a tradicional Vila Gastronômica e Cultural e o Fórum Internacional, com palestras e debates.

‌



A Epamig – Instituto de Laticínios Cândido Tostes (EPAMIG ILCT) coordena o Concurso Internacional, considerado o maior das Américas, com a participação de mais de 20 países. O ILCT participa da ExpoQueijo desde sua primeira edição e, a partir de 2023, passou a integrar a curadoria do concurso. A competição reúne os melhores queijos do mundo em uma avaliação técnica rigorosa, com degustação às cegas.

“Um dos destaques é o trabalho rigoroso e criterioso do Instituto de Laticínios Cândido Tostes, que assume, pela terceira vez consecutiva, a coordenação da competição, reconhecida por sua seriedade e pela participação de vários países”, disse Gilson de Assis Sales, subsecretário de Política e Economia Agropecuária da Secretaria de Agricultura.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5