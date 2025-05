Fenagra chega à 18ª edição com foco em inovações em tecnologia, insumos e soluções para o setor A feira internacional da agroindústria feed & food, tecnologia e processamento acontece de 13 a 15 de maio, em São Paulo Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 06/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 06/05/2025 - 02h00 ) twitter

18ª edição da Fenagra acontece em São Paulo, Capital, entre 13 a 15 de maio Foto cedida : Fenagra

A 18ª Fenagra – Feira Internacional da Agroindústria Feed & Food, Tecnologia e Processamento – vai reunir grandes players dos setores de pet food, nutrição e reciclagem animal, graxaria, biodiesel, óleos e gorduras, além de contar com congressos que acontecerão paralelamente no mesmo local.

O Italian Exhibition Group (IEG), uma das principais organizadoras de feiras e congressos da Europa, assumiu o controle da Fenagra. O grupo italiano agora tem agora 12 marcas em seu portfólio no país.

Para Graziano Messana, presidente da Italcalm, Câmara Italiana de Comércio de São Paulo, esse movimento estratégico fortalece a presença do IEG na América Latina e marca sua maior aquisição no Brasil até o momento.

A edição deste ano terá cerca de 230 expositores, vindos de 17 países, que ocuparão uma área de 16 mil m² no pavilhão principal do Distrito Anhembi, em São Paulo.

‌



A organização espera receber aproximadamente 9 mil visitantes e movimentar R$ 880 milhões em negócios, um crescimento de 10% em relação à última edição.

O Mundo Agro conversou com Daniel Geraldes, CEO-Founder da Fenagra.

‌



Daniel Geraldes, CEO-Founder Fenagra Foto cedida: Daniel Geraldes

Mundo Agro: A Fenagra chega à sua 18ª edição consolidada como a principal feira do setor. Quais são os principais diferenciais desta edição em relação aos anos anteriores?

‌



Daniel Geraldes: O foco da feira é o que chamamos de feeding food, porque envolve muita nutrição animal — principalmente no setor de pet food — mas também na nutrição de aves, suínos, bovinos e aquicultura. A indústria de reciclagem animal, especialmente a graxaria, está fortemente representada. Além disso, temos a indústria de óleos e gorduras vegetais, que está muito ligada à produção de biodiesel e biocombustíveis, especialmente a partir da soja. Também é importante destacar o uso do sebo bovino na produção de biodiesel: atualmente, cerca de 10% do biodiesel vem do sebo bovino e os outros 90%, de óleo vegetal — principalmente de soja.

Mundo Agro: Além da feira, a programação inclui congressos, fóruns e seminários. Poderia destacar alguns desses eventos paralelos e explicar como eles se integram à proposta da Fenagra?

Daniel Geraldes: Os congressos são realizados por associações do setor. Temos o CBNA (Colégio Brasileiro de Nutrição Animal), que organiza congressos voltados à nutrição de aves, suínos, bovinos, pet food, nutrologia e aquicultura. A ABRA (Associação Brasileira de Reciclagem Animal) promove um congresso voltado à graxaria. Já a ISBOG (Sociedade Brasileira de Óleos e Gorduras) organiza congressos com temas específicos sobre óleos e gorduras vegetais. E temos também o Fórum de Biocombustíveis, que é um grande sucesso dentro da Fenagra. Esta será a segunda edição do fórum, organizado pela UBRABIO, e a procura tem sido enorme, porque o tema do biodiesel está em alta, nos holofotes, ganhando cada vez mais atenção do setor.

