Hilux e as músicas sertanejas Como a caminhonete se tornou símbolo e inspiração nas letras que embalam o campo e a cidade Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 02/08/2025 - 14h00 (Atualizado em 02/08/2025 - 14h00 )

Hilux SRX Plus na trilha sonora do interior: potência que inspira canções Foto: Arquivo pessoal

Andar numa Hilux SRX Plus foi uma experiência única. Explico: a marca Toyota sempre esteve presente na minha família, mas eu nunca tinha dirigido uma Hilux. E essa é, simplesmente, a versão mais sofisticada da linha.

A primeira coisa que eu faço ao entrar num carro ou caminhonete — depois de colocar o cinto — é ligar o som. Se for pegar estrada, minhas playlists já estão na mão. Logo notei o sistema de som JBL. Não é preciso aumentar muito o volume para que todos curtam um bom country ou aquele modão sertanejo.

E o que não pode faltar na caminhonete é sempre um bom som Foto: Arquivo pessoal

E por falar em música... a Hilux aparece em várias letras de canções sertanejas — e até de outros estilos. No interior, a gente sabe: sempre existe uma competição saudável entre caminhonetes. Mas, no fim, é cada um na sua. Eu sempre digo: cada modelo tem suas características, e eu gosto de todos. Essa é a avaliação da Fabi, do Mundo Agro — seja com caminhonete, carro ou até veículo elétrico, na fazenda ou na cidade.

Bom mesmo é colocar a caminhonete na estrada de terra Foto: Arquivo pessoal

A Hilux SRX Plus é robusta, confortável e muito bem equipada. Seu design aerodinâmico chama atenção. E o pacote de tecnologia e segurança impressiona: são 7 airbags, controle de estabilidade e tração, assistente de subida e descida, entre outros recursos. As câmeras, aliás, são maravilhosas — uma verdadeira ajuda na hora de estacionar qualquer modelo.

‌



Com ótima autonomia, tanto na estrada quanto na cidade, a caminhonete entrega o que promete. E foi um prazer rodar com ela pelas estradas de terra para as histórias do blog.

É um misto de força bruta e conforto de SUV — tudo o que a vida no campo (e na estrada) precisa.

‌



