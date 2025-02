Na rota do chocolate: do campo ao bombom Descobri uma fazenda que, além de cultivar o fruto de maneira diferente, adota práticas sustentáveis em toda a sua cadeia produtiva Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 07/02/2025 - 11h00 (Atualizado em 07/02/2025 - 11h20 ) twitter

Na Rota do Cacau Arquivo pessoal

O cacau brasileiro oferece uma diversidade de sabores e aromas. São variedades cultivadas nas margens de rios, vales, montanhas e até no cerrado. E tudo isso influencia a matéria-prima que, em breve, será transformada em um delicioso bombom.

A Bahia é o maior produtor do país, e o cultivo é realizado pelo sistema conhecido como “Cabruca”. As mudas são plantadas no meio das florestas, e as árvores fornecem sombra aos cacaueiros.

Mas foi no Espírito Santo, em Linhares, que descobri uma fazenda com um jeito diferente de plantar o fruto.

Hoje, na Rota do Cacau: do Campo ao Bombom, você vai conhecer a origem da matéria-prima usada pela Cacau Show e as ações sustentáveis desenvolvidas pela empresa.

Na Rota do Cacau Arquivo pessoal

A Fazenda Dedo de Deus foi adquirida em 2013 e conta com mais de 50 mil cacaueiros. O diferencial está na forma como foram plantados: adotaram a técnica do “pleno sol”, ou seja, cultivo a céu aberto, sem sombra.

A inovação no plantio tem uma explicação: o sol ajuda a reduzir a propagação de pragas. Já a irrigação utiliza um sistema moderno, com tecnologia a favor do campo. Tudo é programado e monitorado, inclusive a água com nutrientes que o solo necessita. Isso garante um fruto de excelente qualidade.

A propriedade produz o tipo Trinitário, uma espécie natural originada da mistura de duas variedades. É de lá que vem a base da linha Bendito Cacao. No entanto, apenas 3% da matéria-prima utilizada nos produtos da empresa vem dessa fazenda; o restante, 97%, é adquirido de fornecedores homologados.

Mas não é só no plantio e irrigação que encontramos técnicas diferenciadas. A automação está presente em parte do processo para garantir a excelência. Após a colheita e quebra do fruto, ele é enviado para a fábrica para fermentação. Durante esse período, um equipamento faz a troca automática de recipiente das amêndoas. A temperatura é controlada, e desenvolveram dispositivos para mexer o cacau e até adaptaram um secador de café a gás para remover a umidade.

A companhia possui a certificação global Rainforest Alliance, que atesta o cultivo sustentável e responsável do cacau, e prevê mais investimentos no campo.

Eu a Lilian Rodrigues, diretora de marketing da Cacau Show Arquivo pessoal

“Com o aumento no preço do cacau, nosso novo desafio é destinar 1 bilhão de reais para desenvolver 7.000 hectares de cultivo no Brasil ao longo dos próximos 10 anos. Planejamos expandir para microrregiões na Bahia, Pará e Espírito Santo, visando atender nossa demanda de 25.000 toneladas de grãos anualmente”, disse Lilian Rodrigues, diretora de Marketing da Cacau Show.

A empresa ainda pretende transformar a fazenda em um centro de difusão de informações e tecnologias para cacauicultores do Brasil e do mundo. E as ações sustentáveis continuam em todas as áreas.

De toda a energia consumida na companhia, 82% vêm de fontes renováveis.

“ A fábrica de Linhares passou a utilizar energia elétrica proveniente exclusivamente de usinas solares, eólicas e Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs), resultando em 100% de energia renovável na operação industrial”, explicou Lilian.

As embalagens pós-consumo são destinadas à reciclagem ou reaproveitadas. Já foram 6 mil toneladas. Lilian também comentou sobre a parceria com a Food to Save.

“Desde 2023, com o objetivo de evitar o desperdício de comida, 69 toneladas de alimento já foram salvas. Foram 69.000 sacolas vendidas e 172 toneladas de CO2e evitados”, comentou Lilian.

A sustentabilidade também está presente na rede de hotéis da marca. No Bendito Cacao Resort & SPA, em Campos do Jordão, os hóspedes podem realizar o plantio durante a estadia. Até agora, já foram plantadas 60 mudas. O local foi o primeiro hotel da região da Serra da Mantiqueira a receber a certificação GREEN KEY, o principal prêmio internacional de excelência em responsabilidade social e sustentabilidade no turismo.

E todo dia é dia de bombom, né? O chocolate é rico em nutrientes, faz bem para a saúde e deixa todo mundo feliz.

Na Rota do Cacau Arquivo pessoal

Variedade é o que não falta: tem opções para quem tem restrições, como os chocolates sem lactose, para quem prefere maior intensidade de cacau (55% e até 70%), com nuts, e muito mais.

Para a Páscoa, a empresa traz 78 itens para agradar todos os paladares, especialmente a garotada.

Vai um chocolate aí?