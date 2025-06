Neutralidade de carbono avança no setor de shopping centers Evento reforça compromisso do varejo com sustentabilidade Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 20/06/2025 - 14h00 (Atualizado em 20/06/2025 - 14h00 ) twitter

O maior encontro de superintendentes de shopping centers do Brasil, o O ENASUPER 2025, vai marcar um novo capítulo na sustentabilidade do varejo ao se tornar o primeiro evento do setor a neutralizar integralmente suas emissões de carbono.

A iniciativa, realizada em parceria com a Serena — empresa especializada em energia limpa —, garante a compensação das emissões geradas por consumo de energia, transporte e operação do evento.

O encontro reunirá cerca de 300 superintendentes, que representam cerca de 70% dos shoppings do país — um segmento que movimentou R$ 198,4 bilhões em 2024, segundo dados da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), entre os dias 26 e 27 de junho no Golden Hall – WTC Events Center, em São Paulo.

Glauco Humai, presidente da Associação Brasileira de Shoppings Centers (ABRASCE) Foto cedida: Glauco Humai

‌



“Neutralizar as emissões de carbono representa mais do que uma busca por economia; trata-se de um realinhamento estratégico com as exigências de um futuro onde as emissões de gases de efeito estufa (GEE), principalmente dióxido de carbono, são drasticamente reduzidas ou até mesmo eliminadas. Os shopping centers estão prontos para ocupar seu espaço como protagonistas dessa mudança, contribuindo de forma concreta para um país mais eficiente, inovador e sustentável”, afirmou Glauco Humai, presidente da Associação Brasileira de Shoppings Center.

A Serena utilizará certificados de créditos de carbono para garantir que o evento seja carbono neutro do início ao fim, alinhando-se às melhores práticas da agenda ESG.

‌



O setor é um dos mais intensivos em consumo energético, com uma média estimada de 2 megawatts por shopping, tornando a ação ainda mais relevante.

“A Serena acredita que cada evento é uma oportunidade de influenciar positivamente o futuro do planeta. Neutralizar as emissões do ENASUPER é mais do que uma ação ambiental – é um passo concreto em direção a um modelo de negócios mais responsável e conectado com os valores do presente”, disse Cicero Lima, Diretor Executivo de Varejo e Marketing da Serena

‌



Além da compensação, a Serena participa do evento com ativações educativas, como o Gerador de Van de Graaff, que promove experiências interativas para os participantes sobre o tema da energia limpa.

