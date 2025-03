Dia Mundial da Água: é preciso fazer um alerta urgente Agir é essencial para a preservação dos sistemas montanhosos e das geleiras Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 22/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 22/03/2025 - 02h00 ) twitter

Dia Mundial da Água

O relatório mundial das Nações Unidas sobre o desenvolvimento dos recursos hídricos deste ano destaca a importância de focarmos nos sistemas hídricos montanhosos e nas geleiras. A criosfera das montanhas, que é a parte da superfície terrestre coberta por gelo e neve, sofre com as mudanças climáticas.

Segundo a Unesco, o derretimento acelerado das geleiras, a redução da cobertura de neve e o aumento do degelo da camada subterrânea de gelo permanente tornam os fluxos de água das montanhas mais irregulares e incertos.

De acordo com a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), a agricultura é o setor onde a escassez de água causa os maiores impactos. Esse setor responde por 70% da retirada de água doce no mundo.

E, no Dia Mundial da Água, instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1993, o Mundo Agro abre a porteira, desta vez, para Carlos Alberto Lancia, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Águas Minerais (ABINAM).

Carlos Alberto Lancia , presidente da Associação Brasileira da Indústria de Águas Minerais (ABINAM) Foto cedida :Associação Brasileira da Indústria de Águas Minerais (ABINAM)

Confira o artigo

“22 de Março: Dia Mundial da Água - Por uma nova política de água potável

As mudanças climáticas e o aquecimento global, já não são mais novidades para nenhum de nós. O que temos observado é que cada vez mais, as águas de abastecimento público que captam em rios, lagos, riachos, tem entregado uma água com maior turbidez, e com problema de qualidade reclamada por várias cidades do Brasil.

A enchente do Rio Grande do Sul nos trouxe uma grande lição, que ficar sem água potável é um caos para a sociedade, e se não fosse a água mineral, para socorrer de imediato a população, teríamos criado um problema social incomensurável.

Preservar os mananciais é uma solução, e só tem uma maneira de fazê-lo: é voltar a plantar as matas em áreas em volta dos rios, nascentes, represas, enfim, aquela política que foi incrementada na época do Brasil Colônia, onde se desmatava todas as margens dos rios, em função das doenças tropicais, está refletindo até hoje.

Só tem uma maneira de termos uma água potável de qualidade, é a preservação ambiental. Portanto, falar em política pública para água potável, precisamos urgentemente escrever uma nova política pública, pois a atual está ultrapassada.

A sua existência faz com que os mananciais onde estão estas jazidas de águas minerais sejam preservadas desde 1945, essas fontes de águas mineral natural, se tem, graças ao código brasileiro de águas minerais, que trouxe uma proteção, para esse bem precioso que é a água.

Portanto, vamos repensar a política nacional para água potável. Uma nova política pública de água potável no Brasil não é apenas uma necessidade, mas uma questão de justiça social, saúde pública e preservação ambiental.

A água é um bem precioso e sua gestão adequada é essencial para o futuro do país. É preciso agir de forma coordenada, planejada e eficiente para garantir que todos os brasileiros tenham acesso a esse recurso vital, promovendo um desenvolvimento sustentável e combatendo as desigualdades históricas que ainda persistem sem acesso a esse bem básico.

A implementação de uma política pública bem estruturada é, portanto, um passo fundamental para o Brasil alcançar um futuro mais justo e equilibrado para suas próximas gerações.

Dia mundial da Água, e da Vida, pois sem água não há Vida!”

