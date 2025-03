Vulcão na Coreia do Norte pode virar patrimônio da Unesco Local na fronteira com a China pode ser o primeiro do país a receber o reconhecimento Internacional|Do R7 03/03/2025 - 12h11 (Atualizado em 03/03/2025 - 12h11 ) twitter

Monte Paektu pode ser o primeiro local da Coreia do Norte a ser nomeado como Geoparque Global pela Unesco Reprodução/X/@thesquattingman

O lado norte-coreano do Monte Paektu, um vulcão ativo localizado na fronteira entre a Coreia do Norte e a China, deve se tornar o primeiro local do país a ser nomeado como Geoparque Global pela Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura).

Segundo a agência de notícias sul-coreana Yonhap, o conselho executivo da Unesco se reunirá entre os dias 2 e 17 de abril para avaliar 16 novos locais candidatos a Geoparques Globais, incluindo o Monte Paektu.

A proposta já foi endossada pelo Conselho Global de Geoparques da organização, o que torna a aprovação pelo conselho executivo uma formalidade quase certa. Na mesma sessão, duas áreas da Coreia do Sul, Danyang e Gyeongbuk Donghaean, também devem ser adicionadas, elevando o total de geoparques sul-coreanos para sete.

O que é um Geoparque Global?

Os Geoparques Globais da Unesco são áreas de importância geológica excepcional, geridas com foco na conservação, educação e desenvolvimento sustentável.

Diferente dos Patrimônios Mundiais, que destacam locais culturais ou naturais de valor universal, os geoparques têm como missão principal valorizar a geodiversidade -- ou seja, a história da Terra contada por rochas, fósseis e paisagens.

Segundo a Unesco, essas regiões são “espaços unificados” que combinam proteção ambiental com o estímulo ao turismo responsável e à pesquisa científica, beneficiando as comunidades locais.

Qual é a importância?

A inclusão na Rede Global de Geoparques traz visibilidade internacional e incentiva a preservação de áreas únicas, como o Monte Paektu. Para a Coreia do Norte, isso pode representar uma oportunidade de promover o turismo e fortalecer a cooperação científica, apesar das restrições políticas do país.

Além disso, o título reforça a conexão entre o patrimônio natural e a identidade cultural, já que o vulcão é um símbolo nacional, associado à mitologia e à história norte-coreana.

Vulcão de destaque

A Unesco descreve o Monte Paektu como um “espetacular patrimônio vulcano-geológico”, formado por erupções históricas, incluindo uma das mais poderosas do mundo, em 946 d.C. Suas paisagens incluem o lago Chonji, na cratera, e feições glaciais como circos e morenas, resultado de erosões ao longo de milênios.

A organização também alerta que o vulcão mantém “alto potencial” para novas erupções, o que o torna um ponto de interesse científico global.

Curiosamente, o lado chinês da montanha, conhecido como Monte Changbaishan, já foi designado Geoparque Global em 2023. A Coreia do Norte tentou o mesmo reconhecimento em 2019, mas a pandemia de Covid-19 atrasou as inspeções no local, permitindo que a China saísse na frente.