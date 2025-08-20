São Paulo firma parceria com Banco Mundial para investir R$ 1,1 bilhão no agro sustentável Projeto “Agro Paulista Mais Verde – Microbacias III” beneficiará mais de 120 mil produtores Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 20/08/2025 - 07h12 (Atualizado em 20/08/2025 - 07h12 ) twitter

Guilherme Piai, Secretário de Agricultura e Abastecimento do estado de São Paulo, presidente do Conseagri (Conselho de Secretários de Agricultura) e produtor rural Foto cedida: Secretaria de Agricultura e Abastecimento do estado de São Paulo

O Governo do Estado de São Paulo firmou parceria com o Banco Mundial para investir R$ 1,1 bilhão no desenvolvimento sustentável da produção rural paulista.

O montante, aprovado pela Comissão de Financiamentos Externos (Cofiex), será destinado ao projeto “Agro Paulista Mais Verde – Microbacias III”, coordenado pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento, por meio da CATI (Coordenadoria de Assistência Técnica Integral).

Com duração prevista de seis anos, a iniciativa tem como objetivo transformar a realidade de mais de 120 mil produtores rurais, especialmente da agricultura familiar, por meio da modernização da infraestrutura produtiva, acesso à tecnologia e práticas sustentáveis. Do total investido, R$ 800 milhões virão do financiamento internacional, e R$ 300 milhões serão aportados como contrapartida do Tesouro Estadual.

“O projeto vai fortalecer a produção, gestão e organização das propriedades rurais e agroindústrias de São Paulo. É só a primeira vitória de um ciclo que começa com muita expectativa”, disse Guilherme Piai, secretário de Agricultura e Abastecimento de São Paulo.

Entre as metas estão a recuperação de 1 milhão de hectares com sistemas produtivos sustentáveis, capacitação de 15 mil produtores, investimentos em conectividade rural e saneamento básico, além da inclusão produtiva de mulheres, jovens e povos tradicionais.

