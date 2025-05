Vinícola expande sua trajetória no Brasil com vinhos orgânicos Empresa chilena continua a trajetória de sucesso, alinhando inovação e respeito ao meio ambiente Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 21/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 21/05/2025 - 02h00 ) twitter

Cavalos Norwegian Fjord são usados na vinícola Odfjell, no Chile Foto cedida: Odfjell

A vinícola Odfjell adota diversas práticas sustentáveis no cultivo de suas uvas, entre elas o uso de cavalos da raça Norwegian Fjord. Esses animais substituem máquinas pesadas, ajudam a preservar a estrutura do solo, evitam sua compactação e promovem a saúde microbiológica, fundamental para o cultivo orgânico das uvas.

Em entrevista ao Mundo Agro, Gonzalo Gómez, CEO da Odfjell, compartilhou detalhes sobre as ações sustentáveis da vinícola e seus planos de expansão no Brasil, um mercado estratégico para a marca.

Vinhos orgânicos da vinícola Odfjell Foto cedida: Odfjell

Mundo Agro: Os vinhedos da Odfjell são cultivados de forma orgânica e biodinâmica. Quais são os principais benefícios percebidos na qualidade das uvas com esse tipo de manejo?

Gonzalo Gómez: O manejo orgânico e sustentável melhora a qualidade da fruta ao longo do tempo, promovendo solos mais saudáveis e equilibrados. O resultado é uma uma uva com maior concentração de sabores e uma acidez natural balanceada . Segundo Laurence Odfjell: “Trabalhar de maneira sustentável e orgânica não só é bom para a terra, mas também para o paladar”.

Mundo Agro: Vocês utilizam cavalos Norwegian Fjord no manejo dos vinhedos. Como essa prática contribui para o equilíbrio ecológico e o ciclo natural das plantações?

Gonzalo Gómez: Os cavalos Norwegian Fjord são utilizados nos vinhedos para realizar trabalhos agrícolas de forma menos invasiva, evitando a compactação do solo que ocorre com o uso de máquinas pesadas. Isso preserva a vida microbiana do solo e contribui para o equilíbrio natural dos vinhedos.

Mundo Agro: A presença de colmeias e ilhas ecológicas nos vinhedos tem algum impacto direto na produção ou no perfil sensorial dos vinhos?

Gonzalo Gómez: As colmeias e ilhas ecológicas promovem a biodiversidade, garantindo um ecossistema saudável nos vinhedos. Isso beneficia a polinização e mantém o equilíbrio natural, o que se reflete na saúde das vinhas e na qualidade das uvas, resultando em vinhos com maior expressão aromática e complexidade.

Mundo Agro: Quais castas são cultivadas nos diferentes vales do Chile pela Odfjell e como o terroir de cada um influencia o estilo do vinho?

Gonzalo Gómez: Valle del Maipo (Viñedo Padre Hurtado): Syrah e Malbec. Solo aluvial com pedras, clima mediterrâneo com grande amplitude térmica. Vinhos estruturados e elegantes.

Valle de Lontué (Viñedo Ribera del Río Claro): Malbec. Solo argiloso, clima mediterrâneo com alta amplitude térmica. Vinhos concentrados e de grande textura.

Valle del Maule (Viñedo Tres Esquinas): Carignan, Cabernet Sauvignon, Carmenere, Tempranillo, Tannat, Mourvèdre, Petite Sirah. Solo de argila vermelha profunda e clima mediterrâneo. Vinhos intensos, com acidez vibrante e grande expressão frutal.

Mundo Agro: A adoção do fluxo por gravidade no processo de vinificação traz benefícios enológicos. Mas, do ponto de vista agrícola, há impactos positivos na qualidade da uva ou manejo do vinhedo?

Gonzalo Gómez: O sistema de fluxo por gravidade é uma abordagem menos invasiva que preserva a integridade da fruta durante o processo de vinificação. Embora seu impacto seja maior na vinificação, ele complementa o manejo sustentável dos vinhedos ao minimizar o uso de bombas e garantir que as uvas sejam tratadas com o máximo cuidado, preservando sua pureza e características.

Vinícola Odfjell, Chile Foto cedida: Odfjell

Mundo Agro: A Carignan é uma casta em destaque no portfólio da Odfjell. O que torna essa variedade tão especial para vocês, e como ela se expressa nos vinhos?

Gonzalo Gómez: A Carignan é uma variedade emblemática para Odfjell, especialmente com seu projeto em Tres Esquinas, no Valle do Maule. Ali, entre colinas que guardam histórias antigas, sobrevivem parras centenárias de Carignan, cultivadas em secano, sem irrigação, enraizadas em solos profundos de argila vermelha. Estas vinhas, que poderiam ter sido esquecidas ou substituídas por outros usos industriais, foram resgatadas e preservadas como um patrimônio vivo. Cada safra é um tributo à resiliência dessas parras, que atravessaram o tempo para revelar sua alma.

Odfjell foi uma das primeiras vinícolas no Chile a produzir um vinho monovarietal de Carignan, destacando o caráter autêntico desta variedade. Esta decisão não apenas preservou uma herança vitivinícola única, mas também contribuiu para a diversidade da oferta de vinhos chilenos, valorizando a história e o terroir do país.

A Carignan se destaca por sua capacidade de produzir vinhos de alta acidez, taninos firmes e grande expressão frutada. São vinhos com uma notável capacidade de guarda, que evoluem e ganham complexidade com o passar dos anos, demonstrando sua vitalidade e caráter. Odfjell tem uma longa história com a Carignan, sendo um dos fundadores do movimento VIGNO, que celebra esta variedade como parte da herança vitivinícola do Chile.

Mundo Agro: Vocês trabalham com fermentação por gravidade. Qual o impacto dessa técnica na preservação da pureza da fruta e na textura dos vinhos?

Gonzalo Gómez: A fermentação por gravidade minimiza o uso de bombas e evita o desgaste excessivo da fruta. Ao não haver pressão mecânica, evitam-se lacerações nas uvas, permitindo que elas permaneçam inteiras, o que resulta em uma fermentação mais limpa e com menos borras. Isso se traduz em vinhos mais puros, com uma textura suave e taninos mais refinados, preservando o frescor e a expressão varietal das uvas.

Mundo Agro: Como vocês definem o perfil sensorial dos vinhos da Odfjell? Há características que os consumidores podem sempre esperar, independentemente da safra?

Gonzalo Gómez: Os vinhos da Odfjell são conhecidos por sua pureza frutal, acidez vibrante e estrutura equilibrada. Além disso, muitos de nossos vinhos possuem a influência da Carignan, mesmo que em pequenas proporções, o que aporta frescor e complexidade.

Mundo Agro: O Brasil é um mercado estratégico para a Odfjell? A meta agora é ter a marca nas gôndolas de supermercados brasileiros?

Gonzalo Gómez: O Brasil é um mercado extremamente importante para os vinhos chilenos. Os consumidores brasileiros têm demonstrado um grande interesse por nossos vinhos, especialmente os de alta gama. Existe uma relação próxima e de confiança entre os dois países, favorecida pela proximidade geográfica e cultural, o que permite um intercâmbio constante e enriquecedor.

Nosso objetivo é continuar crescendo neste mercado estratégico, alcançando uma presença integral. Isso inclui a distribuição de nossos vinhos de consumo mais cotidiano em supermercados, bem como de nossos vinhos premium em restaurantes e lojas especializadas. Além disso, buscamos atrair mais turistas brasileiros para nossa vinícola no Chile, fortalecendo o vínculo entre os dois países.

Estamos focados em oferecer vinhos de alta qualidade, orgânicos e respeitosos ao meio ambiente, reafirmando nosso compromisso com a sustentabilidade e a excelência.

