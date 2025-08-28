Defesa de Carla Zambelli critica corte italiana e cita necessidade de cuidados médicos
Advogados apontam que manutenção da prisão é desnecessária e prometem entrar com novo pedido
Após a decisão da corte italiana de manter Carla Zambelli presa, a defesa da brasileira publicou uma nota à imprensa afirmando que irá protocolar um novo pedido para revogar a prisão. Em nota, a Pagnozzi Advogados & Associados aponta que os juízes italianos concluíram, “sem qualquer respaldo técnico adequando”, que Zambelli teria as condições de saúde compatíveis com o regime carcerário.
Segundo os advogados, a decisão é injustificável, uma vez que Carla possui residência fixa na Itália e se submete a cuidados médicos contínuos. A equipe reitera que o ordenamento italiano possui alternativas menos severas, como a monitoração eletrônica, que podem ser aplicadas.
Outro ponto levantado, foi uma suposta pressão exercida pelo governo brasileiro para influenciar a jurisdição italiana temendo uma possível fuga de Zambelli.
Veja a nota na íntegra:
