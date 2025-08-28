Defesa de Carla Zambelli critica corte italiana e cita necessidade de cuidados médicos Advogados apontam que manutenção da prisão é desnecessária e prometem entrar com novo pedido Natália Martins|Natália MartinsOpens in new window 28/08/2025 - 12h00 (Atualizado em 28/08/2025 - 12h00 ) twitter

Defesa de Carla Zambelli busca fazer novo pedido para impedir a prisão da política FELIPE RAU/ESTADÃO CONTEÚDO/AE/

Após a decisão da corte italiana de manter Carla Zambelli presa, a defesa da brasileira publicou uma nota à imprensa afirmando que irá protocolar um novo pedido para revogar a prisão. Em nota, a Pagnozzi Advogados & Associados aponta que os juízes italianos concluíram, “sem qualquer respaldo técnico adequando”, que Zambelli teria as condições de saúde compatíveis com o regime carcerário.

Segundo os advogados, a decisão é injustificável, uma vez que Carla possui residência fixa na Itália e se submete a cuidados médicos contínuos. A equipe reitera que o ordenamento italiano possui alternativas menos severas, como a monitoração eletrônica, que podem ser aplicadas.

Outro ponto levantado, foi uma suposta pressão exercida pelo governo brasileiro para influenciar a jurisdição italiana temendo uma possível fuga de Zambelli.

Veja a nota na íntegra:

Nota à imprensa Carla Zambelli Divulgação/Pagnozzi

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.