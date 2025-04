Advogados de denunciados por tentativa de golpe criticam STF: ‘Evento de moer gente’

Alto contraste

A+

A-

Advogados de denunciados criticam STF: ‘Evento de moer gente’ Gustavo Moreno/ STF - 26.03.2025

Advogados do “núcleo 2″ de denunciados por suposta tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022 criticaram nesta terça-feira (22) o fato de o STF (Supremo Tribunal Federal) chamar a sessão de julgamentos de “evento”.

As declarações foram dadas em um breve momento de descontração no elevador da Corte antes do julgamento.

“Chama a atenção o fato de o STF chamar a sessão de ‘evento’. Evento de moer gente”, disseram e riram a caminho da sala de julgamento.

No “núcleo 2″ são seis denunciados:

‌



Fernando de Sousa Oliveira (delegado da Polícia Federal);

Filipe Garcia Martins Pereira (ex-assessor para Assuntos Internacionais da Presidência da República);

Marcelo Costa Câmara (coronel da reserva do Exército e ex-assessor da Presidência da República);

Marília Ferreira de Alencar (delegada da Polícia Federal);

Mário Fernandes (general da reserva do Exército) e

Silvinei Vasques (ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal).

Se a denúncia for aceita, os denunciados viram réus. Nessa fase, o colegiado examina se a denúncia atende aos requisitos legais e avalia se a acusação apresentou elementos suficientes para a abertura de uma ação penal contra os acusados.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.